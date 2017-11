Así cayó alias 'el Paleta', presunto miembro de peligrosa banda delictiva

A veces la justicia tarda, pero llega. Fue a finales de diciembre del año pasado cuando efectivos de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena, en coordinación con la Fiscalía Novena Especializada, atraparon a nueve presuntos miembros de una banda delictiva dedicada a perpetrar fleteos y robos en Cartagena y municipios cercanos, como Arjona y Turbaco.

Además de ser graves las acusaciones contra los aprehendidos, la noticia hizo mayor eco porque entre los capturados estuvo Leydy Tatiana Palacios Moreno, quien en el 2010 representó al sector Ricaurte de Olaya Herrera en el Reinado de la Independencia (el proceso penal en contra de esta aún no termina).

Todos los presuntos miembros de la banda fueron asegurados, pero las autoridades aún tenían un sinsabor. Y todo porque esa vez no pudieron capturar a una décima persona, quien también integraría la peligrosa banda.

Se trata de alias ‘el Paleta’, de 24 años y cuyo nombre de pila es Jaider Antonio Carranza Montes. El sujeto estaba huyendo, pero luego de once meses de búsqueda fue ubicado y capturado por efectivos de la Sijín, en el sector Las Américas de Olaya Herrera. Cayó gracias a información suministrada por la ciudadanía.

Y no fue fácil ubicar a ‘el Paleta’. Un investigador de la Sijín que participó en la investigación contra ‘los Regionales’ indicó que cuando se hizo la operación en diciembre el joven logró volarse y evadir el cerco de las autoridades.

Entre montañas

Se escabulló por distintos puntos de la ciudad. Cuando sintió que le pisaban los pasos huyó hacia Montería. Las acciones de las autoridades para ubicarlo siguieron y por eso decidió dejar la Costa. Se fue al interior del país y estuvo entre montañas, en Medellín.

Pero las circunstancias lo trajeron nuevamente a su lugar de arraigo. Hace unos meses regresó a Cartagena y se estableció en el sector Las Américas de Olaya Herrera. “Allí amedrentaba a la gente de la misma comunidad, le tenían miedo. Pero la gente se cansó y lo denunció. Por información de la ciudadanía supimos que se ocultaba en ese sector y de inmediato empezamos a trabajar. Empezamos a hacer trabajos en el sector y fue así como logramos corroborar la información y ubicar la residencia en la que estaba”, apunta el mismo funcionario.

A las 6 de la mañana del jueves y con orden de captura en mano, efectivos de la Sijín llegaron a la casa en la que se escondía. Ingresaron al lugar y lo sorprendieron en un cuarto. “Se identificó con una cédula falsa, con el nombre de otra persona, pero lo teníamos identificado, lo reconocíamos. Verificamos la cédula y confirmamos que era falsa, en esta tenía el nombre de un primo y con ella evadía los controles de las autoridades”, contó el investigador del caso.

Los policiales requisaron la vivienda y se llevaron una sorpresa. En un closet que estaba en el cuarto, hallaron un revólver. También siete celulares que al ser verificados se descubrió que estaban reportados como robados. Así mismo, dos gorras con logos oficiales de la Policía, por lo que se cree que miembros de la banda se habrían hecho pasar por policías para perpetrar actos ilícitos.

Investigación por homicidio

Pero, además de ser investigado por los robos y fleteos perpetrados por la banda delincuencial a la que pertenecería, alias ‘el Paleta’ tiene otro proceso en el horno, que no es menos grave.

Al hombre lo investigan porque podría tener relación con el asesinato de su suegro, Edwin Cortés Espitia, que ocurrió el 22 de marzo pasado, en el sector El Tancón de Olaya Herrera. Edwin vivía con su mujer, su hijastra y el marido de esta, que es ‘el Paleta’. Ese 22 de marzo, Edwin estaba en su casa cuando se escuchó un disparo.

En esa ocasión, un hermano de Edwin contó que estaba cerca y escuchó el disparo, y que unos siete minutos después este salió corriendo de su casa pidiendo ayuda, pues tenía una herida de bala en el tórax.

El hombre cargó a su hermano y con ayuda de ‘el Paleta’ lo llevó al Hospital Universitario, donde este murió. Sin embargo, antes de dejar este mundo, Edwin indicó que habría sido ‘el Paleta’ quien le disparó, pero el susurro de la muerte no lo dejó indicar el porqué. Desde entonces, ‘el Paleta’ es investigado para determinar si tiene o no que ver con ese hecho, dado que hay varias versiones del hecho. Una indica que un arma se disparó accidentalmente y otra que fue una bala perdida. Los parientes de la víctima no creen esas versiones.