Así cayó en Cartagena ‘Martín’, enlace de ‘la Oficina’ en la Costa

Fue en plena vía pública en Cartagena, junto a la glorieta del Castillo San Felipe, donde efectivos de la Dijín de la Policía Nacional capturaron el martes a Martín Fernando Tamayo Cano, más conocido como alias ‘Martín’.

La captura hizo parte del arduo trabajo que la Dijín realizó durante casi dos años, que fue apoyado por el departamento antidrogas de los Estados Unidos (DEA), y la Fiscalía General de la Nación. Los esfuerzos eran valederos, pues el hombre es señalado de hacer parte de una de las bandas criminales de mayor peligrosidad en el país: ‘la Oficina’.

Ese día, de manera simultánea, la Dijín capturaba en Medellín a Sebastián Murillo Echeverri, conocido como ‘Lindo’ o ‘Lindolfo’, quien es señalado de ser el presunto líder de la organización delictiva, que, según las autoridades, se dedicaría a la extorsión, el narcotráfico y homicidios selectivos.

Otros cinco presuntos miembros de ‘la Oficina’ cayeron en Medellín, pero fue la captura de ‘Lindo’ la que causó aspavientos en la farándula nacional, pues este es el exesposo de la presentadora del programa de televisión Sábados felices, Vaneza Peláez. Además, esta es socia minoritaria de la empresa deportiva Dan Five, cuya socia mayoritaria es Daniela Ospina, exesposa del futbolista del Bayern Munich, James Rodríguez.

Respecto a la captura de alias ‘Martín’, la pregunta que asalta es qué hacía en La Heroica. Según lo manifestado por el general Jorge Nieto, director de la Policía, este estaba en Cartagena haciendo enlaces con miembros del ‘Clan del Golfo’, en busca de alianzas para la expansión de ‘la Oficina’ en la Costa Caribe.

Recorrido criminal

Las indagaciones de la Dijín dejan ver que alias ‘Martín’ habría empezado sus acciones en el mundo del hampa cuando apenas tenía 17 años.

Presuntamente, estuvo relacionado con varias de las llamadas Odin (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico). Incluso, las indagaciones de la Sijín dejan ver que fue escalando y estuvo por un tiempo al mando de la peligrosa Odin Caicedo, con injerencia delictiva en las comunas 8, 9 y 10 de Medellín. Ese cargo se lo dieron por su buen desempeño en la guerra contra algunos miembros del ‘Clan del Golfo’ por los territorios para vender drogas.

Pero ello quedó atrás. El hombre fue contactado por miembros de ‘la Oficina’, que tiene nexos con varios Odin para lograr sus objetivos.

A finales de enero fue enviado a Cartagena. “El objetivo era hacer contacto con cabecillas del ‘Clan del Golfo’ que se mueven en la Costa Caribe. El objetivo, hacer alianzas para cobros del narcotráfico y ampliar la zona de acción de la Odin”, indicó un efectivo de la Dijín que participó en la investigación.

Los miembros de la Policía le hacían seguimiento a ‘Martín’ y gracias a interceptaciones telefónicas y el trabajo de agentes encubiertos, descubrieron los motivos por los que estaba en Cartagena. Fue así como un grupo de siete hombres de la Dijín salió de Medellín y vino a La Heroica a seguirle el rastro, obteniendo una orden de captura contra este por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

“Primero se hospedó en un hotel en la zona de Los Morros. Luego, logró hacer contacto con algunas personas y alquiló una vivienda en un barrio de estrato tres, en donde pagó 2 millones 200 mil pesos por el arriendo de esta. Apenas estaba empezando a reunirse con miembros del ‘Clan del Golfo’ para analizar cómo sería la alianza en la Costa Caribe”, especificó uno miembro de la Dijín.

Martín Tamayo tenía ocho días en Cartagena, pero su paso por la Costa fue corto, duró hasta el martes. Ese día, poco después de las 5 de la madrugada, el hombre caminaba junto a la glorieta del Castillo San Felipe, cuando fue ubicado por los siete efectivos de la Dijín. “Le decía a los funcionarios que él no era a quien buscaban, pero cuando se vio atrapado empezó a correr. Intentó escapar, pero lo atraparon”, explicó el mismo integrante de la Dijín.

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado a Medellín y puesto junto a alias ‘Lindo’ y los otros cinco capturados en esa ciudad ante un juez de Garantías. Hasta ayer seguían en audiencia de imputación de cargos.

Investigan

La Policía confirmó que cuando Sebastián Murillo, alias ‘Lindo’, fue capturado en un lujoso apartamento en Medellín, estaba acompañado por su exesposa Vaneza Peláez. Por ello, se especula que la relación entre estos no habría terminado.

Esta situación ha llamado aún más la atención debido a que Vaneza es socia minoritaria de la compañía deportiva Dan Five, cuya accionista mayoritaria es la exesposa del futbolista James Rodríguez, Daniela Ospina. Así lo informó a los medios el abogado defensor de esta última, Abelardo De la Espriella. Este señaló que Ospina conoció a Vaneza en el 2016 y que su participación en la empresa deportiva “fue solamente de 5 millones de pesos en trabajo, no en dinero”. Además, aseguró que la totalidad del patrimonio de la empresa es de Daniela. Aclaró que la boleibolista no tiene acciones en la empresa Granadina SAS, propiedad de Vaneza. Por ahora, las autoridades realizan las indagaciones para identificar los bienes de las mencionadas para verificar la licitud de estos.