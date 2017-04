Así entra el contrabando a Cartagena

Era el maestro Rafael Escalona quien en 1947 contaba en su canción Almirante Padilla, la historia de José Francisco Socarrás: “el pobre Tite” lo ha perdido todo por contrabandear, decía. Y en la memorable historia se refería en especial al contrabando que nacía en La Guajira, en límites con Venezuela. “Allá en La Guajira arriba, donde nace el contrabando, el Almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinao”.

Hoy, 70 años después, la historia de ese clásico vallenato sigue vigente, aunque en una medida muchísimo menor gracias a los esfuerzos conjuntos y a los constantes controles que las autoridades realizan a diario en esa zona.

Y una muestra fehaciente de esa problemática es Cartagena. Según las indagaciones de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que actúa bajo directrices de la Policía Metropolitana de Cartagena y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), parte de la mercancía ilegal que entra a La Heroica es traída de esa sección del país, luego de arribar al territorio nacional procedente de Venezuela.

Las rutas

Por tierra, los contrabandistas utilizan varias rutas para traer mercancía a Cartagena. Salen de Valledupar, por su cercanía con La Guajira, bajan a Bosconia (Cesar), luego pasan por La Gloria (Magdalena), llegan a Talaigua Nuevo (Bolívar), para después pasar a Mompox. Hasta que arriban a Magangué, desde donde se distribuye a distintas poblaciones la mercancía que no paga impuestos. Al sur de Bolívar la envían por río, mientras que a Cartagena llega en pequeñas cantidades para evitar los controles de la Policía, por la carretera Troncal de Occidente.

También utilizan la ruta Valledupar, Bosconia, Plato (Magdalena), Cartagena o Sincelejo, y de allí al interior del país. Así mismo, la ruta Barranquilla, Carreto (San Juan Nepomuceno), Cartagena o Sincelejo. “Aunque las fronteras están cerradas, los contrabandistas crean nuevas rutas para ingresar al territorio colombiano. Por los controles con Venezuela, el contrabando se ha minimizado. Es complicado conseguir ahora elementos venezolanos en Cartagena.

Anteriormente se veían bodegas llenas de contrabando. Ahora lo camuflan en buses y en pequeñas porciones, al menudeo, ya no se ven camiones como hace muchos años. Mandan dos o tres cajas de whisky en carro particular o en encomiendas, dos o tres pares de zapatos. Un ejemplo lo vemos en La Guajira, donde el combustible ilegal ya no lo meten en pimpinas, sino en cilindros de gas para camuflarlo. Son nuevas estrategias de los contrabandistas, nosotros también hacemos control en las estaciones de gasolina para evitar el contrabando de hidrocarburos.

En Cartagena son muy pocos los casos de contrabando de gasolina, porque las bombas trabajan legalmente. En la vía Barú se han visto casos de personas vendiendo gasolina en galones, pero con estudios hemos logrado descubrir que es gasolina que compran legalmente en lugares autorizados, y luego la revenden porque allá no hay estaciones de gasolina, estos casos ya los hemos denunciado”, explicó el mayor Óscar Murcia, jefe de división de Policía Fiscal y Aduanera.

Por la vía La Cordialidad también entra mercancía de contrabando a Cartagena, pero escasamente. Las indagaciones de la Polfa, que con 42 funcionarios cubre Bolívar, Sucre y San Andrés Islas, indican que los contrabandistas evitan dicha vía porque en esta hay muchos controles de la Policía y es muy difícil pasar mercancía ilegal.

Puertos, puntos críticos

Pero los operativos no solo se centran en tierra. En conjunto con la Dian y apoyados por la Fiscalía Seccional 35, designada específicamente para temas relacionados con el contrabando, miembros de la Policía Fiscal y Aduanera realizan operativos diarios en los puertos de Cartagena.

Por el volumen de mercancía que manejan, son considerados puntos claves para las inspecciones. Según cálculos de la Polfa, anualmente son 2 millones 500 mil contenedores los que entran a Cartagena por los puertos, procedentes de China y de las grandes urbes.

Contecar, Sociedad Portuaria y Compas son los puertos principales de la ciudad, donde llega el grueso del comercio.

Dentro de los puertos, los contenedores que llegan con mercancía importada son inspeccionados por miembros de la Dian y la Polfa, que tiene un grupo de análisis.

“Los funcionarios perfilan mercancía que es sensible. Es decir, miran contenedores que traigan mercancía como licores, calzado y perfumería, que son los que más ingresan porque se consumen mucho en Colombia, que es alto consumidor de marcas reconocidas. Los funcionarios conocen los productos y las empresas que los importan y si hay algo distinto, eso genera una alerta y así se descubre mercancía de contrabando. Se revisa la declaración de importación, que traigan la mercancía que dice en el documento, que sea de la empresa que importa, que sea la cantidad que corresponde. Revisan caja por caja", señaló el mayor Murcia.

"Con Dian se hace descarga del 100 por ciento de la mercancía y de cada artículo. El importador se cuida mucho, pues hay una ley anticontrabando. Si usted es sorprendido con mercancía de contrabando que supera los 56 salarios mínimos legales vigentes, va a prisión. El dueño de la empresa entra a proceso judicial y el que se hizo cargo de la mercancía también. Cigarillos, licor, calzado, confecciones y perfumería es lo que más entra de contrabando a Cartagena”.

Los sectores afectados

La mayor parte del comercio en Cartagena se maneja en Bazurto. Por eso, allí, algunos contrabandistas tratan de mimetizarse con los comerciante que trabajan legalmente. La Dian y la Polfa hacen controles constantes en este sector. Por ello, la tendencia de los contrabandistas ha sido irse a los barrios, a donde migran sus bodegas.

“Le dan seis o diez pares de zapatos a cada miembro de una misma familia y así van trayendo. Montan un local y al rededor contratan a gente de casas de familia, y en cada vivienda guardan diez pares de zapatos, diez en otra, y así. Son estrategias para no ser capturados. Lo hacen porque diez pares de zapatos aprehendidos no generan capturas”, explicó el jefe de la Polfa.

Este año y el pasado, la Polfa ha aprehendido y decomisado mercancía ilegal en operativos en Bazurto y San Andresito. También en Olaya, San Fernando, Getsemaní, El Pozón, Bocagrande, vía La Cordialidad y la Troncal de Occidente. También en los tres puertos principales. La Polfa tiene un grupo de inteligencia que analiza el comportamiento del contrabando e identifica los sectores en los que se da, para así hacer los operativos.

“Lo que más se contrabandeó en Cartagena el año pasado fueron confecciones y calzado, porque son fáciles de comercializar. Esa fue la mercancía que más se aprehendió. La mayoría de los que contrabandean en Cartagena están en otras ciudades. Cartagena es pequeña y por eso se les hace más difícil pasar inadvertidos. Lo que debe tener claro la gente es que el contrabando no paga, no tiene ningún tipo de garantías y lo peor es que puede afectar su salud”, concluyó el oficial.

Dos bandas desarticuladas

En el 2016, la Polfa, en coordinación con la Fiscalía 35, desarticuló dos bandas delictivas dedicadas a ingresar mercancía de contrabando a Cartagena: ‘los Primos’ y ‘los Dta’. Fueron 26 los presuntos miembros de dichas bandas los que fueron capturados. La Polfa señaló que estas organizaciones creaban empresas ficticias para entrar mercancía de contrabando a distintas ciudades de Colombia, entre ellas Cartagena. También traían réplicas chinas, que es uno de los países más apetecidos porque allá se hacen las mejores réplicas, llamadas Triple A. Para identificar si son chiviadas, se necesitan peritos de las mismas marcas. De ‘los Primos’, fueron capturados nueve presuntos miembros, en Cartagena, Medellín, Bogotá y Sincelejo. Esta organización contrabandeaba licor y también lo adulteraba. Este año siguen las acciones, se tienen dos organizaciones identificadas.

No se deje engañar

En las operaciones que hace la Polfa y la Dian, los funcionarios no van de civil. Van uniformados y con documentos donde se especifica en qué consiste la operación, y con sus documentos de identificación. La Polfa tiene abierto procesos contra dos personas que se hacían pasar por funcionarios para pedir plata en locales. Otra cosa que debe tener clara es que una vez los funcionarios aprehenden la mercancía, no se la van a devolver. No se deje engañar.

Tiendas virtuales

Los tiempos cambian y los negocios también. Por eso, los contrabandistas han encontrado en las redes sociales una opción para vender su mercancía ilegal. La promocionan en las redes y la envían a los compradores a sus casas. Por ello, la Fiscalía, la Dian y la Polfa trabajan en conjunto y tienen un grupo para monitorear las redes.

Lo que se hace con lo decomisado

Lo decomisado queda a disposición de la Dian, que se encarga de destruir los licores, cigarrillos, maquillajes, medicamentos y perfumería, todo lo de consumo humano. También los alimentos, a menos que se le hagan estudios y se considere que son aptos para el consumo humano. Los calzados y confecciones decomisadas se donan a entidades. Hay una empresa contratada por la Dian, que está en Mamonal, que se encarga de destruir con maquinarias los licores, cigarrillos y perfumería, entre otros elementos. Todo ese proceso se hacen con veedores y se graba.