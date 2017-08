Así funcionarios de la Fiscalía supuestamente negociaban preacuerdos con narcos

Luego de que la Fiscalía, a través de un agente encubierto, desarticulara una red de corrupción al interior del ente investigador en Cartagena, se siguen conociendo audios reveladores que dan cuenta de cómo varios de los funcionarios implicados se organizaban para buscarles pre-acuerdos a narcotráficantes a cambio de beneficios económicos.

En un primer audio, se escucha a Yacira Obregón Taján, ex judicante de la Fiscalía, dialogar con Juana María Villalba, compañera sentimental de Benjamín Herrera Martínez, procesado por tráfico de drogas, y quien habría pagado 50 millones de pesos para que María Bernarda Puente López, Fiscal Seccional, y Silvia Esmeralda Angulo Ortiz, Fiscal Seccional 46, presentarán un acuerdo al juez para que al hombre le fuera dada la casa por cárcel.

En la conversación Villalba le reclama a Obregón por el pre-acuerdo. "Tampoco se pudo (...) Yo hablé claro y ese beneficio me los buscas, porque yo pagué más de 45 millones", se alcanza a escuchar en la conversación entre las dos mujeres.

En un segundo audio, Obregón conversa con alguien vía telefónica, le asegura que tiene un expediente que pueden precluir o archivar y se lo van a ofrecer a los implicados en el proceso para hacer negociaciones. Sostiene que este caso es más grande que el de Benjamín.

"Yo creo que sí tiene conocimiento, porque ella me dijo la doctora quiere arreglar pero no quiere como la otra vez. Yo tengo copias porque vi el expediente original por la Fiscalía General de la Nación; y yo leí hoja por hoja, habían como 30 hojas. No sé cómo sacaron eso en un sobre de manila, o se lo trajo a escondidas de la doctora o ella misma lo mandó, como que está demasiado arrutanada que dijo: 'muestraselo a ella para que diga que es un mandado directo que ella les va a decir' (...) Entonces ella dirá: 'si con la familia nos fue súper bien, con este nos irá súper mejor' (...) Esta es una cosa que es delicada y peligrosa, y esos tipos no son de jugar".

A los implicados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio y concusión. El próximo 11 de agosto se definirá la suerte de los mismos; se sabrá si les imponen medida de aseguramiento intramural o si por el contrario les darán detención domiciliaria.