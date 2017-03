Así vive Péter Pútker sin su esposa Durdana

Los días van pasando y de aquella relación que vivía Peter Pútker con su esposa Durdana Bruijn solo queda el recuerdo. La muerte se cruzó en el camino cuando la pareja de holandeses se dedicaba a disfrutar de la vida, luego de muchos años de trabajo y de formar y darles estudios a sus tres hijos.

Durdana dejó momentáneamente la docencia y Peter su trabajo como veterinario, para juntos recorrer el mundo en una travesía a bordo de su velero Lazy Duck. El mar ere la pasión de ambos y, por desgracia, también fue la desdicha.

En agosto de 2015, la pareja salió de Holanda en el Lazy Duck, su recorrido los llevó hasta las Islas del Rosario. Allí anclaron su bote el 19 de septiembre y en la noche de ese día ocurrió lo peor: la extranjera de 54 años fue asesinada, la estrangularon dentro de la embarcación.

(Lea aquí:Turista holandesa murió por asfixia mecánica, no de un golpe en la cabeza)

Aunque en su momento las autoridades sospechaban que Peter podría tener algo que ver en el crimen, este insiste en que fueron piratas quienes subieron a la embarcación y luego de golpearlo a él, mataron a su esposa. La Fiscalía, institución que lleva la investigación, aún no ha esclarecido lo que pasó en realidad y las indagaciones parecen haber quedado estancadas.

Mientras tanto, Peter sigue con su vida en Holanda, ahora sin su mujer. Parientes del hombre no quisieron revelar en qué ciudad está ahora “por razones de seguridad”. (Lea aquí:Dos testigos a favor de Peter Putker, esposo de holandesa asesinada)

“Está ocupado con la familia. Visita a sus familiares y a los de Durdana. Su preocupación ahora son sus hijos, está pendiente de ellos todo el tiempo, apoyándolos en todo lo que puede. Pero también está estudiando. Así mismo, sigue preocupado porque haya justicia y por saber cómo va la investigación por el asesinato de su esposa. Quiere que atrapen a los hombres que le hicieron eso”, indicó Nienke Boerdijk, esposa de Roderick Pútker, hijo mayor de Peter y Durdana.

Tras el asesinato de Durdana, investigadores de la policía de Holanda llegaron a Cartagena y realizaron una inspección al velero Lazy Duck, que quedó en manos de la Fiscalía. Luego, cruzaron información con las autoridades colombianas. La policía holandesa lleva una investigación paralela a la que realizan en Colombia. Este medio conoció que hace varios meses a Peter le habrían prohibido salir de Holanda mientras culmine la investigación, pero la esposa de su hijo Roderick indicó que eso es falso y que el hombre no tiene ningún tipo de restricción legal, por lo que desarrolla su vida normalmente.

“Después de todo este tiempo aún tenemos esperanza en que las autoridades van a detener a los asesinos de mi madre. Hasta este momento, la investigación no está finalizada. No importa si tenemos mucho o poco dinero, fue un acto inhumano, punto. Nosotros vamos a seguir con la búsqueda de los responsables, no solo para nosotros, sino también para los habitantes de la Islas del Rosario”, indicó Roderick Pútker, quien a principios del año pasado estuvo en Isla Grande, inspeccionando el lugar donde mataron a su madre y hablando con lugareños para indagar sobre el hecho.

Roderick dice que él y su familia no tienen dudas de que Peter dice la verdad y que los que mataron a su madre fueron piratas que subieron a su bote y la estrangularon. Reiteró que se robaron varios cosas antes de marcharse. Recordó que, además de los $36 millones que ofreció la Policía Metropolitana a quien diera información del crimen de Durdana, su familia ofrece $100 millones más por información de los piratas.

“La Policía con la investigación ha llegado a la conclusión de que faltan varios elementos en el velero. Entre estos dos cámaras fotográficas. Dos lentes de cámara, dos lectores electrónicos, el celular de mi madre y su bolso”, puntualizó Roderick, quien recordó que quien tenga información puede escribir al correo electrónico ayudamimadre@gmail.com