Atacan con cuchilla a niña de 15 meses en San José de los Campanos

Los niños no deben pagar las consecuencias de sus padres o al menos, procurar salir ilesos de cualquier situación dolorosa, pero lo sucedido el pasado viernes 5 de mayo dista mucho de esta realidad, cuando una niña de 15 meses recibió una cuchillada en su rostro.

El ataque ocurrió hacia las 6 de la tarde de ese viernes, cuando la madre de la menor se desplazaba con ella en brazos por el barrio San José de Los Campanos. En ese momento, dos hombres en moto la acorralaron en un callejón, buscaron el rostro de la niña y le pasaron una cuchilla por su mejilla izquierda.

En medio de la confusión, la mujer escuchó que los hombres le gritaron “por perra” y huyeron en cuestión de minutos.

La mujer, oriunda de la ciudad de Bogotá, no sólo teme por su vida sino también por la de su pequeña, quien tiene 16 puntos de sutura en su rostro.

Al parecer, el ataque se relaciona con una "venganza o retaliación" de la esposa de la expareja de la madre de la víctima, que juró lastimarla “por donde más le dolía”.

El caso ya está en manos de la Fiscalía, pues la madre de la menor interpuso la denuncia por lesiones personales y amenazas contra su vida.

El ataque que sufrió la pequeña sería producto de celos contra su madre, quien manifiesta que al momento de exponer el caso ante el ICBF, la entidad epezó a estudiar la posibilidad de enviar a la niña a cuidados de madre sustituta.

“La verdad yo no voy a volver al Bienestar porque no quiero que me quiten a mi hija. Ella está mejor conmigo y en este momento ella necesita son mis cuidados no de los cuidados de nadie más”, dijo la mujer.

“Yo tenía una relación con un señor que me dijo que supuestamente ya no tenía nada con la esposa, que estaban juntos pero no revueltos. Empezamos una relación, ella se dio cuenta, y sacaron mi número telefónico y unos mensajes de texto que yo le enviaba a él. Se formó una pelea, fueron y me pegaron (…) Después de toda esa pelea, ella (esposa) empezó a amenazarme, diciendo que yo no la conocía a ella, pero yo no decía nada... Luego de varias llamadas me dijeron que si yo no me iba de Cartagena me echaba a la Policía para que me quitaran a mis hijos”, contó la mujer al ElUniversal.com.co

La madre de la menor espera el apoyo de las autoridades, en especial de la Policía Infancia y Adolescencia. Añade que ella y su hija se encuentran vulnerables a próximos ataques.