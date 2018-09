Atracan a ciclista en el Anillo Vial

Eran las 6 de la mañana del domingo 23 de septiembre y Luis* salió de su casa ubicada en Cielo Mar a cumplir su rutina en bicicleta, como de costumbre.

Emprendió el viaje, tomó el 'Viaducto de la Paz' y pedaleó por cerca de una hora hasta llegar a Barcelona de Indias, punto desde donde retornó.

Fue en ese trayecto de regreso, que se movilizaba por el Anillo Vial en inmediaciones a La Boquilla, cuando fue víctima de la delincuencia.

Dos sujetos que se encontraban parados en la barandilla del Puente Caño Luisa (primero en el sentido Cartagena-Barranquilla) salieron a su acecho y le robaron lo que llevaba.

"Estaba cruzando el puente, cuando veo a dos muchachos en la baranda de la vía. De un momento a otro, uno se me atraviesa en el carril, pero yo lo esquivo tomando el otro, sin embargo, el segundo sujeto también se me atraviesa y es cuando se me acercan. Me cogen por el cuello, cada uno saca un puñal y uno me dicen 'entrégame lo que llevas' y me arrancaron un canguro que llevaba. Me dijeron lárguese y me dieron una palmada en la espalda", narró el denunciante.

Agregó que aunque los presuntos delincuentes no se llevaron la bicicleta, lo requisaron a esperas de encontrar otro elemento de valor.

Luis indicó que el valor de lo hurtado por los jóvenes, que huyeron hacia La Boquilla, es de aproximadamente de $1.200.000 pesos. En el bolso se encontraba el celular, la cédula, unas llaves y cerca de 20.000 pesos en efectivo.

La víctima sostuvo que, aunque la Policía Metropolitana afirmó a inicios de septiembre que se le brindaría acompañamiento a los ciclistas que transitan por la Zona Norte y la subida de Turbaco durante sus recorridos, en este sector de la ciudad son constantes los atracos, por lo que pide medidas de seguridad. (Lea aquí: Ciclistas serán acompañados por la Policía)

El ciclista ya instauró la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena afirmó que no tenía conocimiento del caso, pero iniciará las respectivas investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

Otra víctima

Cabe recordar que el pasado 30 de abril, la ciclista Diana Coneo Rueda denunció, a través de un video en redes sociales, que fue víctima de agresión por parte de delincuentes en inmediaciones a La Boquilla.

En este hecho, ocurrido a las 6:30 de la mañana, cuatro sujetos que se resguardaban en casuchas de una invasión a orillas de la vía salieron al paso e intentaron robarle.

Sin embargo, el jalón del tren delantero de su cicla por parte de uno de los delincuentes, provocó que cayera al piso y se fracturara la pierna izquierda. (Lea aquí: En intento de atraco agreden a ciclista en La Boquilla)

*Nombre cambiado a petición de la víctima

