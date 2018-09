Atracan a periodista de Caracol Radio en Barranquilla

Cuando realizaba labores de reportería en el barrio Los Ángeles I, el periodista Édgar Fontalvo, de Caracol Radio Barranquilla, fue atracado por dos sujetos que ingresaron a la residencia donde estaba y le despojaron de un maletín y el celular que tenía en la mano en ese momento.

“Afortunadamente no pasó a mayores. Yo estaba haciendo una labor social con una joven que llegó de Venezuela con problemas de VIH y le estamos ayudando a conseguir los medicamentos, que no usa desde hace tres meses. Ya había entregado el informe y estaba haciendo el contacto con las autoridades para solicitar la ayuda cuando ingresaron los dos jóvenes con una especie de capucha y armados. Me quitaron el maletín que tenía en las piernas y el celular”, narró Fontalvo.

Agregó que a los jóvenes se les vía con efectos de sustancias alucinógenas. “Ellos también le quitaron los celulares a las personas que estábamos allí en la sala y nos metieron en uno de los cuartos mientras ellos se iban y se perdían en el barrio”.

Sostuvo que la Policía Nacional llegó al sitio y están en las labores de dar con el paradero de los responsables.

“Esta es una zona complicada y llegué como he llegado a otras, tal vez hubo un poco de responsabilidad al no pedir la ayuda de la Policía, pero como anoté, este tipo de labores la venga haciendo hace muchos años acá en Caracol Radio y nunca me había sucedido, pero siempre hay una primera vez. Afortunadamente no hubo algo que lamentar y tanto a las personas que estaban allí como a mí no nos pasó nada”, apuntó Foltalvo.

Dijo que en el maletín tenía solo documentos de trabajo y en el celular los contactos e información que está relacionada con su labor periodística.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.