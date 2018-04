"Autoridades, inoperantes ante desaparición de estudiante": Dolientes

Los organismos de seguridad han sido inoperantes ante la desaparición del estudiante sicelejeano César Augusto Sierra Calderón.

Así, tajantemente, lo expresó Didier Sequeda Martínez, profesor de Física del alumno de 11 Grado del Instituto Técnico Industrial Antonio Prieto.

“Como son diligentes cuando se pierde una persona rica o un personaje público, así han debido actuar las autoridades en este caso”, enfatizó desconcertado.

El docente, al igual que los familiares del estudiante de 18 años de edad, afirma que ni Policía Nacional, ni la Armada Nacional, ni el C.T.I. de la Fiscalía, ni los Gaula, se han interesado en el caso.

“Ya han pasado doce días y es inaudito que aún no se tenga un indicio o se descarte su salida o no de la ciudad, del departamento o del país”, expresó contrariado el profesor Sequeda Martínez.

César Augusto hace parte de una familia humilde que se han preparado con esfuerzo y sacrificio para salir adelante, varios de ellos son egresados del mismo colegio.

“Académicamente César es un estudiante bueno, excelente en el área de artística y puedo decir que es un arquitecto innato, además se caracteriza por tener una disciplina intachable”, aseguró el docente.

Este medio conoció igualmente que César Augusto, días antes de desaparecer, vendió objetos suyos y reunió cerca de 4 millones de pesos, también se interesó por sacar la cédula.

“Pero estos datos, ni el hecho de haber formateado y dejado su celular, parece interesarles a los organismos de seguridad y las autoridades que deben salvaguardar la integridad de los ciudadanos, puntualizó.

En la tarde del jueves, estudiantes y profesores del I.T.I. realizaron un plantón en la Plaza de Majagual recordando a César Augusto y clamando a las autoridades que lo busquen y lo encuentren.

Los familiares del estudiante que desapareció cuando iba al curso sabatino de las pruebas Icfes, dijeron no aguantar más el sufrimiento de no saber nada del paradero del muchacho y no tenerlo entre ellos.