Autoridades investigan misterioso crimen de una mujer ocurrido en Barranquilla

De nuevo el límite entre los barrios La Luz y La Chinita, en Barranquilla, se convirtió en escenario de un hecho de sangre. Luego de que residentes hallaron tendida en el suelo a Evelin Isabel Bravo Echeverría, quien recibió un balazo en el sector de la carrera 15 con calle 6.

La mujer, de 32 años de edad, residía a pocas cuadras del lugar donde fue asesinada. Vivía con sus 7 hijos menores de edad y uno de ellos manifestó desconocer qué fue lo que pasó.

“Cuando me levanté me dieron la mala noticia que habían matado a mi mamá. No sabemos por qué y quién lo hizo”, relató una de las hijas que se encontraba en la vivienda.

No obstante, la información preliminar de la Policía Metropolitana indica que la mujer había estado departiendo con unos amigos desde la noche del sábado y a eso de las 5 de la mañana de este domingo llegó a su casa.

“La señora logró contar en la casa que había tenido una riña con una persona antes de llegar a su hogar. La mujer, posteriormente, salió del inmueble en busca de esa persona con quien minutos antes tuvo la pelea. Sin embargo, al llegar a la carrera 15 alguien le propinó un balazo. Aún no se sabe si fue la persona con quien peleó o fue alguien más”, dijo una fuente de la Policía.

Los vecinos manifestaron no haber visto nada. Nadie escuchó el balazo. Sin embargo, los investigadores de la Policía creen que en el barrio sí saben qué pasó, pero no quieren decir nada por temor a represalias.

Según la Policía, la víctima registraba anotaciones como indiciaria por el delito de hurto.

OTROS HOMICIDIOS CERCA

La criminalidad en estos dos barrios ponen a alarmar a las autoridades. Esta situación se debe a que cerca de donde fue asesinada Evelin Isabel Bravo Echeverría ya se ha reportado dos homicidios más durante la semana.

El primero ocurrió en el pasado lunes 13 de febrero, donde un adolescente fue asesinado a balazos en la calle 5 con carrera 20, barrio La Luz. Se trataba de Jefferson David Ferreira Roa, de 15 años.

El segundo caso fue el jueves 16 de febrero en la calle 5 con carrera 17B, barrio La Luz, donde el menor de 17 años identificado como Wisan Florez López, de 17, fue ultimado de dos balazos en la cabeza.