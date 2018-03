Bandas delictivas han infiltrado a las pandillas

El ataque contra Daniel Enrique Valdez Estrada fue brutal. Murió el 20 de febrero pasado luego que pandilleros lo sorprendieran en La Candelaria y le diera tres balazos y 17 cuchilladas.

El joven de 20 años es una de las víctimas que dejan los líos de pandillas en la ciudad. El año pasado 21 jóvenes fueron asesinados en Cartagena por esta problemática.

Según las indagaciones de la Policía Metropolitana de Cartagena, en La Heroica hay 33 pandillas, distribuidas en distintos sectores. Estas agrupan entre 650 y 700 jóvenes. Es decir, que a diario estos jóvenes generan alteraciones, pues protagonizan muchas riñas.

Pero una de las cosas que más preocupa es que las bandas criminales han infiltrado a estos grupos de jóvenes en riesgo. Según confirmó el general Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana, de las 33 pandillas que hay en la ciudad, 20 tienen miembros que trabajan para igual número de bandas delincuenciales.

Por ello, el “juego” ha cambiado pues han pasado de utilizar piedras y cuchillos, a tener armas de fuego industriales.

“Los jóvenes han visto como un ‘juego’ el enfrentamiento con piedras en las calles, pero hay otros que han mutado y han pasado a tener armas de fuego, y en ese enfrentamiento que empezó como un juego, ahora es un acto criminal, que es una lesión o un homicidio, porque utilizan armas en las riñas”, indicó el general Poveda.

Y este indica que la educación y el apoyo con opciones laborales para estos jóvenes en riesgo, resulta clave. El alto oficial dejó ver que en Cartagena son 16 mil jóvenes los que están en etapa escolar, pero no estudian, están sin hacer nada en sus hogares o en las esquinas de los distintos barrios.

“Cartagena tiene 16 mil jóvenes que deberían estar estudiando y no lo están haciendo. Es decir, estoy hablando de un riesgo alto que tenemos en nuestra sociedad cartagenera de jóvenes que no están haciendo nada. No pueden trabajar porque son menores de edad, y se estaría hablando de una explotación infantil; y no quieren estudiar porque además están en extraedad. Es decir, que ya los colegios no los reciben en los grados en que se quedaron por la edad, y volver al colegio en esa edad indica que ya están desadaptados al estudio y van a tener a compañeros más pequeños y puede haber un problema en el plantel educativo. Hay que darle un tratamiento diferencial a estos jóvenes. Eso tratamos de evitar nosotros, trabajando con las familias de esos niños que no quieren estudiar y que por su edad tampoco quieren estudiar. No estudian, no trabajan y se convierten en un problema en sus hogares”, señaló el General.

Policía quiere liderar plan estratégico

Poveda señaló que en busca de darle otra opción de vida a estos jóvenes que integran pandillas, se creó un programa, en el que trabajaban la Policía Metropolitana y el Distrito. Se trata de un programa con el que buscan ofrecerles alternativas de trabajo y educación a los jóvenes, con posibilidades de cursar estudios en el Sena con el fin de ayudarlos a encontrar opciones laborales que les permitan mejorar su nivel de vida.

“Es un trabajo con Policía de Prevención y Educación de la Policía Nacional, con la Secretaría del Interior. Lo que queremos es retomar el tema de ofrecimiento de programas productivos como alternativa para que tengan ingresos económicos y puedan subsistir, y no estén involucrados en pandillas. Este programa funcionó durante el 2016, pero se fracturó a mitad del año pasado. Los jóvenes se volvieron a enfrentar. Y hoy queremos retomar el programa junto a la Alcaldía para que este perdure. Queremos liderar este programa para evitar que se caiga si hay cambio de administración”, enfatizó el comandante de la Metropolitana.

El alto oficial también puntualizó que el programa había logrado que se redujeran los enfrentamientos, por ejemplo en San Francisco, pero luego que se interrumpiera, estos se recrudecieron.

El funcionario también indicó que la institución está en toda la disposición para evitar que los jóvenes en riesgo sigan peleando y buscarles opciones de trabajo, pero fue enfático al indicar que algunos de estos tienen pendientes con la justicia y deberán responder por ello.

“Ya con estos jóvenes es un tema distinto, pues hay que someterlos a la justicia. Sin son menores, una resocialización. Si son adultos, que respondan judicial y penalmente. Vamos en una persecución penal contra estos actores criminales, que están cometiendo infracciones penales y van a ser sancionados. Muchos de estos jóvenes hoy son los que atracan y usan armas y motos para cometer hurtos. Hay zonas específicas que vamos a tomarnos con mucha contundencia. Los jóvenes que no tienen deudas con la justicia son los que estamos buscando nosotros, para sacarlos de esos entornos hostiles y que no se vuelvan delincuentes”, concluyó el Comandante de la Policía Metropolitana.