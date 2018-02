Bebé de 4 meses asesinada en Chía era cartagenera. Su familia habló

Nadie entiende la macabra decisión de Alexander Ospino Castro. Fue a principios del 2017 cuando este conoció a Yudith Pereira en un caserío llamado Los Bellos, que está en jurisdicción de Marialabaja (Bolívar).

Yudith tenía una relación con otro hombre y quedó embarazada. Sin embargo, las cosas no funcionaron. La joven afrontaba sola el embarazo y Alexander aprovechó para decirle que quería estar con ella, pese a estar embarazada de otro hombre.

“Él trabajaba en una empresa allá en Los Bellos. Fue a la casa y pidió la mano de Yudith. Dijo que quería casarse con ella y que la amaba. Nos pareció un hombre serio y responsable. Poco a poco se fue ganando la confianza, le di confianza”, relata una tía de Yudith.

A finales del año pasado, la joven se vino a Cartagena a dar a luz. Fue entonces cuando nació María José, una hermosa bebé de ojos grandes y negros, de tez morena.

“Luego de tener a la niña, estuvieron más de dos meses en mi casa en Cartagena. Aunque no era su padre, Alexander registró a la niña con sus apellidos. Vi que adoraba a mi sobrina y a la bebé, era muy amable”, recuerda la misma familiar.

Tras una estancia corta en Cartagena, la pareja regresó a Los Bellos, en Marialabaja. Sin embargo, a Alexander le salió un trabajo en su tierra natal: el municipio de Chía, Cundinamarca.

Era un mejor trabajo y, además, se quedaría en casa de sus padres con Yudith y la bebé, por lo que no tendría que pagar arriendo. Gracias a la confianza que se ganó, Alexander logró que los parientes de Yudith no se opusieran a que se marchara con él.

Partieron en enero pasado para Chía y allá se establecieron. Todo parece indicar que fue entonces cuando los problemas entre la pareja empezaron. Vinieron las discusiones y todo conllevó a la tragedia, la noche del sábado de la semana pasada (17 de febrero).

Alexander y Yudith tuvieron una fuerte discusión. “Ella me llamó y me dijo ‘tía acabo de discutir con Alex. Le dije que iba a coger mi maleta y que me iba a regresar a la Costa con mi hija’. Estoy preocupada porque después que discutimos cogió a la bebé y se la llevó, y han pasado dos horas y nada que aparece’”, recordó la misma tía de Yudith.

Las horas fueron pasando, y Alexander no regresaba con la bebé de cuatro meses. Yudith estaba desesperada, su pequeña María José, la luz de sus ojos, no aparecía. Sin embargo, ella y los suyos no tenían antecedentes malos sobre Alexander, como para pensar que este se atrevería a hacerle daño a la pequeña María José Ospino Pereira.

El hecho fue denunciado ante la Policía en Cundinamarca y posteriormente un fiscal obtuvo una orden de captura contra Ospino Castro, por el delito de ejercicio arbitrario de custodia.

Ante la gravedad de la situación, miembros del Gaula, la Sijín y la Sipol de la Policía Nacional empezaron a seguirle el rastro a Ospino Castro, esperando que este tuviera a la menor consigo. Organismos de emergencia se sumaron a las labores, pero todo era inútil.

Al ver que no aparecía la bebé, la Alcaldía de Chía ofreció $20 millones a quien diera información del paradero del hombre y la niña. Luego de varios operativos, el martes en la madrugada, finalmente, Alexander fue capturado por la Policía en el municipio de San Carlos de Guaroa, en el Meta.

En videos se conoció cuando este le indicaba a policías que tenía problemas con la madre de la menor y que por eso se había llevado a la niña. Señaló que la había entregado a una mujer, pero posteriormente reconoció un hecho escabroso.

Indicó que había matado a la menor y que el cuerpo lo había enterrado en área rural de Chía. Ello fue informado a las autoridades en Chía, que de inmediato empezaron la búsqueda del cuerpo de la menor con las indicaciones que dio el confeso asesino.

Según explicó el coronel Edwin Chavarro, comandante de la Policía de Cundinamarca, el cadáver de la niña lo encontraron en un cerro de difícil acceso. Fue llevado a Medicina Legal y ayer en la mañana el instituto confirmó en un comunicado que la niña murió por asfixia mecánica por sofocación.

“Igualmente se pudo establecer maltrato infantil por la evidencia de violencia física. El cuerpo de la niña fue entregado a los familiares y los resultados de la necropsia serán remitidos a la Fiscalía para la respectiva investigación”, señaló Medicina Legal.

Los parientes de la niña realizaron labores para llevar a Los Bellos (Marialabaja), el cuerpo de la pequeña. Se esperaba que ayer en la noche llegara en avión al aeropuerto de Cartagena.

Mientras tanto, Alexander quedó a disposición de la Fiscalía y el martes en la noche fue presentado ante un juez de Garantías. Aunque ya había indicado dónde enterró el cuerpo y dado detalles a las autoridades, no aceptó cargos en la audiencia. Sin embargo, el togado lo envió a la cárcel La Picota.

“Estamos destrozados, esa niña era como una hijita para mí. No vi en él -Alexander- ese hombre que ahora vemos en la televisión, al que varias personas golpean y lanzan piedras. No sabemos si hay más implicados en el crimen. No entiendo qué le pasó a Alexander, él quería a esa niña como suya, como que el enemigo se le metió en la mente. Esto es horrible, no entendemos nada, Alexander adoraba a esa niña”, concluyó la tía de Yudith.