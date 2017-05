Buscan identificar a mujer que murió al ser arrollada por articulado

“Tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe”, reza un adagio popular. Y eso parece haber sido lo que ocurrió ayer en el Pie del Cerro, junto a la rotonda que está diagonal al Castillo San Felipe de Barajas.

Por una posible imprudencia a la hora de cruzar el carril del solobús, de esas que innumerables veces hemos denunciado en este medio, una mujer fue arrollada por un articulado de Transcaribe. (Lea aquí: Articulado de Transcaribe arrolló a una mujer frente al Castillo San Felipe)

El fuerte impacto le causó la muerte de forma inmediata y se convirtió en la primera víctima mortal que deja un accidente en el que se ve inmiscuido un vehículo del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

El hecho ocurrió cuando el reloj marcaba las 11:35 de la mañana de ayer. La mujer, que está entre los 40 y 50 años, iba con su bolso y cruzaba la avenida Pedro de Heredia, en el Pie del Cerro. Las indagaciones preliminares dejan ver que del Castillo San Felipe de Barajas iba hacia la estación de gasolina que está al frente.

Sin embargo, todo indica que no cruzó por la cebra, sino por una zona no permitida para el cruce de peatones. Además, cruzó a una distancia de unos seis metros del semáforo, que en ese momento estaba en verde. Es decir, los peatones no podían cruzar.

En ese momento, un bus articulado, de la llamada “ruta expresa” (T100E), y placas WGM710, transitaba por ese tramo de la avenida, en sentido sur-Centro. Al parecer, la mujer no calculó y se aventuró a cruzar. Al verla, el conductor del articulado frenó para evitar arrollarla, pero le fue imposible. La transeúnte fue impactada en la cabeza con el retrovisor derecho del articulado.

“El bus frenó fuertemente y cuando vimos fue a la muchacha que salió volando, y cayó hacia el lado derecho de la avenida, se pasó el separador y cayó en el otro carril. Voló como unos diez metros. Muchos de los pasajeros gritaron, y otros como yo nos quedamos en los puestos, no pude contener las lágrimas”, relató un pasajero del bus del SITM.

Varias personas que estaban en el sector fueron a socorrer a la mujer, pero no reaccionaba. Luego, una ambulancia llegó al lugar. Paramédicos revisaron a la mujer, pero estaba muerta.

Todo indica que a causa de los golpes que recibió en la cabeza. Miembros del DATT llegaron al lugar minutos después a hacer la inspección técnica del cuerpo. Al lugar no llegaron parientes de la víctima.

El bolso que llevaba desapareció. Aunque en un principio se rumoraba que la mujer se había lanzado hacia el carril del solobús porque le acababan de robar el bolso, el comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Poveda, indicó que se revisaron cámaras de seguridad de la zona y que en estas quedó claro que no hubo atraco.

Sin embargo, dijo que lo más probable es que después de haber sido arrollada le hallan robado el bolso. Como no tenía documentos, el cuerpo de la mujer fue ingresado a morgue de Medicina Legal como NN. Las autoridades trabajan en la identificación de la víctima. Ayer se rumoraba que era extranjera.