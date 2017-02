Buscan a joven que desapareció en Paseo Bolívar

Con incertidumbre y desesperación. Así vive desde anoche la familia de Valentina Anaya García, de 20 años. La joven, quien padece problemas de salud, salió de su casa en el barrio Paseo Bolívar hacia las 11:30 de la noche, abordó un taxi cerca a la Urbanización La Española y emprendió un rumbo desconocido.

Su madre Hilde Patricia García Palacios relató a Eluniversal.com.co que aunque su hija se fue por cuenta propia, teme que la joven tenga una recaída en su salud o esté en peligro su integridad.

"No hemos discutido con ella, pasó todo el día en casa, estuvo callada todo el tiempo viendo televisión con su hermanita y conmigo. Me decía que tenía dolor de cabeza y en el pecho. Le dije que se tomara un dolex, y cuando me di cuenta ya se había ido, no sabemos a dónde fue ni con qué dinero pagó el taxi. De inmediato salí a buscarla, pero no hemos podido encontrarla. Ella no ha tenido ningún problema con nosotros, al contrario, le hemos dado mucho amor", comentó angustiada García.

En julio del año pasado, según cuenta su progenitora, a Valentina le detectaron fibromialgia, enfermedad que causa intenso dolor muscular y cansancio. Meses después su abuela materna murió en un trágico accidente de tránsito. Desde entonces, la joven ha tenido quebrantos de salud.

Aún no hay denuncia

A través de las redes sociales, la madre de Valentina ha dado a conocer su caso, pues aún no puede instaurar una denuncia en la Fiscalía, debido a que no han transcurrido 72 horas desde su desaparición.

"La Policía ya sabe, yo pedí apoyo para que me ayudaran a buscarla, pero me dicen que tengo que esperar 72 horas para poner la denuncia y ellos poder activar el plan de búsqueda. Además manifiestan que ella es mayor de edad. Yo no puedo esperar tanto tiempo porque esta ciudad está muy insegura, por eso estoy haciendo mi propia búsqueda. Nos dicen que la vieron en el Centro, sin embargo no hemos dado con su paradero", indicó.

Al momento de su desaparición en la calle 39 #16-38 de Paseo Bolívar, la joven usaba un vestido corto de rayas negras con blanco, zapatillas negras y un bolso de colores marca Totto.