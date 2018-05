Buscan a sicarios que mataron a balazos a un mototaxista

El cielo se tornaba oscuro al mediodía de ayer. Y las gotas de lluvia que caían sobre la ciudad parecían ser el presagio del cruel destino que le tocó a un hombre. Este se encontraba en las afueras de una reconocida tienda en la carrera 100 del barrio San José de Los Campanos, cuando fue asesinado a balazos.

Las personas en la zona estaban entretenidas en sus labores cuando se escucharon cinco detonaciones. La misma cantidad de balas que hicieron blanco en la cabeza y abdomen de Erick Fabián Corega España, de 27 años.

Cuando los tiros sonaron, todos los que estaban cerca corrieron a buscar refugio. A los pocos segundos, después del terrible susto, se acercaron hasta donde Erick para tratar de ayudarlo, pero fue imposible. Las heridas fueron mortales.

“Ese es Erick”

Al lugar llegó la policía y acordonó el área con una cinta amarilla para tratar de despejar la zona. Sin embargo, continuó llena de curiosos y con el pasar de los minutos el ambiente se llenó de ruidos de motos y carros que no podían cruzar por allí.

Los uniformados que estaban presentes se encargaron de liberar el área para que los miembros de la Sijín, que llegaron a realizar la inspección técnica del cadáver, pudieran hacer su labor.

La multitud se abrió de par en par y fue cuando se pudo ver con mayor claridad la triste y cruel realidad de un hombre que se ganaba la vida como mototaxista. Estaba tendido en el piso, empapado en sangre. A su lado estaban varias mujeres llorando y gritando sin consuelo, ya que no podían comprender lo sucedido.

Después de inspeccionar el lugar de los hechos, los miembros de la Sijín se dispusieron a levantar el cuerpo y lo metieron en una bolsa blanca. “Ay sí, es Erick”, decían algunos.

La labor de los funcionarios terminó y el cuerpo de la víctima mortal fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, en Zarrogocilla. Pero aún así, en el lugar se comentaba sobre lo sucedido. Los testigos dijeron que Erick estaba en la tienda conversando con otros amigos, cuando aparecieron dos sujetos en una moto de color negro. El parrillero desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabras disparó contra la humanidad de Corega España.

Luego, el sicario y su compinche huyeron.

Las indagaciones de las autoridades en la zona permitieron identificar una cámara de seguridad, en la que esperan haya quedado registrado el momento del asesinato. Ello, para tratar de identificar a los responsables. Miembros de la Policía también pidieron a los familiares de la víctima que si sabían algo sobre lo sucedido, suministraran la información, ya que cualquier dato era importante para esclarecer lo que sucedió.

Los motivos del crimen de Erick no son claros para las autoridades. Se confirmó que el hombre asesinado no tenía líos aparentes y que no tenía antecedentes penales.