Capturan a policías implicados en la desaparición de droga en Barranquilla

Catorce de los 15 agentes de la Policía Metropolitana que se les investiga por la presunta desaparición de 14 kilos de cocaína y 8 de marihuana fueron llevados en las últimas horas hasta la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla para que se les legalice sus capturas.

Se conoció que cinco de los uniformados que se encontraban en una capacitación con respecto a los comicios electorales que se llevarán a cabo este domingo, fueron aprehendidos por sus compañeros, quienes se presentaron una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación.

Los otros nueve a los que se le estaba investigando al enterarse de la detención de sus compañeros se presentaron de manera voluntaria a la URI para que se les legalice su captura.

Los 14 policías y un oficial están siendo investigados porque al parecer se quedaron en su poder con 14 de los 15 kilos de cocaína y los 8 de los 9 de marihuana que aprehendieron en un operativo realizado el fin de semana a una persona en el barrio La Chinita de Barranquilla.

Según lo manifestó el Comandante de la Policía Metropolitana, Mario Botero Coy, los catorce agentes y un oficial se quedaron con la droga y apenas presentaron ante las autoridades a la persona con un kilo de cocaína y uno de marihuana.

Uno de los oficiales que conoció del hecho y que al parecer estuvo en el operativo, denunció lo sucedido ante un superior, que de inmediato mandó a realizar una investigación interna. Y la misma arrojó que en efecto el procedimiento de allanamiento y captura fueron de amera ilegal, por lo que el Comandante de la Policía Metropolitana, Mariano Botero Coy, pasó el caso a la Fiscalía General de la Nación.

“Se conoció de un procedimiento que efectuó un oficial, en el cual captura una persona con posesión de estupefacientes. Posteriormente me genera una llamada y me dice que ese procedimiento que realizó el oficial era irregular. Directamente ordeno a nuestra oficina de Asuntos Internos a apropiarse del tema. Y en efecto estos hombres determinan que el procedimiento fue mal hecho”, dijo a los medios el general Botero Coy.

Quien agregó que ante la gravedad de los hechos pasó el caso de inmediato a la Fiscalía General de la Nación. “Quien le habla, coloca a disposición de la Fiscalía, a través de nuestra Policía Judicial, y se inician las labores, respetando el debido proceso”.

Indignado por el mal proceder de sus agentes dijo que si el era el caso el iba hasta la URI “precisamente al día de la audiencia, y haré todo lo posible, si salen responsables, para que se les prive de la libertad. Porque considero que esos hombres sí son un peligro para la comunidad. Esos son hombres que juraron defender a la Patria, juraron defender la vida, la honra y bienes de las personas y hoy las estén afectando”.

En efecto el General Mariano Botero Coy y el subcomandante de la Mebar, coronel Engelbert Grijalba, se hicieron presentes en la audiencia de legalización de captura de los 14 uniformados y un coronel.

Botero Coy ha dicho enérgicamente que “son 47 funcionarios los que han sido retirados o investigados y a mí no me duele la mano, si salen 15 salen 15, si salen 3 salen tres, si salen los que tengan que salir, pero que respondan. Eso sí, con todo el respeto del caso, no sé si soy muy drástico en lo que estoy diciendo, pero yo no me lo aguanto”.

Los agentes están siendo judicializados ante un Juez con Control de Garantías para su legalización de captura y después se les hará la audiencia de imputación de cargos.