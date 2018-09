Carro fantasma mató a un hombre en el Anillo Vial

El engaño de Luis Fernando Muriel Contreras hoy pesa en el corazón de cada uno de sus seres queridos.

Sus tres hijos despertaron ayer con la mala noticia y su mujer no comprende por qué el destino le arrebató así a quien fue el amor de su vida.

Con su muerte, dejó una gran estela de llanto y sufrimiento que tardará mucho tiempo en sanar, sobre todo porque el responsable de que su sangre haya formado un gran charco en plena vía pública del Anillo Vial, cerca al corregimiento La Boquilla, no aparece. Nadie sabe quién fue.

Desde ayer en la madrugada las calles de esa población y su casa, en el sector El Campo, cerca a la cancha de sóftbol, se convirtieron en el cementerio de los recuerdos tristes y más felices que Luis dejó con su repentina y cruel partida en la memoria de sus dolientes.

“Él me engañó. Me hizo creer que entró a su casa y no fue así. Mi hermana dice que nunca lo sintieron llegar”, manifestó Yorleida Carmona, una tía con quien departió horas antes de conocerse su lamentable final.

Luis Fernando dejó de vivir tres horas después de cumplir sus 28 años y celebrarlo en familia.

Muriel celebró un año más de vida como si hubiese sido el último. Desde que se levantó el lunes, lo hizo motivado y con ganas de disfrutarlo junto a todas las personas que lo querían, y no perdió la oportunidad de tomarse unos tragos.

Así se pasó el día. Y cuando eran las 8 de la noche, llegó a la casa de Yorleida, su tía. Allí se reunió con varios allegados más y siguió con el festejo.

“Nos quedamos hasta la una de la madrugada de hoy (ayer) y él estaba bastante tomado. Pero salió de mi casa y yo me le fui detrás para ver a dónde iba; y vi cuando llegó a su casa, que queda como a seis metros de la mía. Por eso me quedé tranquila y entré a acostarme”, recordó la mujer.

Dos horas más tarde, un vecino llegó a decirles que Luis estaba tirado en la carretera, muerto. “Llegamos y estaba ahí, lleno de sangre”, dijo Yorleida con la voz entrecortada, mientras intentó contener las lágrimas cubriéndose la cara.

El reloj marcó las 4:30 de la mañana de ayer y la oscuridad del sector se mantuvo intacta. Los curiosos iban llegando a la Vía del Mar y las especulaciones también empezaron a correr por todo el corregimiento.

“Iban correteándolo y lo asesinaron a machetazos”. Esa fue una de las versiones que empezaron a tomar fuerza en la zona, hasta llegar a oídos de la Policía en Cartagena. Pero la historia parecía descabellada e irresponsable. No había testigos que confirmaran esa hipótesis y los rastros que había en el cuerpo de Luis hablan por sí solos.

“A él no lo mataron. Es mentira que lo persiguieron. Él seguro iba por la orilla de la carretera y, como estaba muy tomado, ese maldito carro hizo de las suyas y se voló”, agregó su tía en las afueras de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla.

Horas más tarde, el coronel Boris Albor González, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó lo del accidente.

Al sitio llegaron miembros del CTI de la Fiscalía para hacer la inspección técnica del cadáver y confirmaron que las lesiones no tenían nada que ver con un ataque con arma blanca.

Albor González indicó que los especialistas en criminalística confirmaron que los politraumatismos que tenía el cuerpo eran producto de un atropello. “Ya estamos haciendo la persecución del vehículo a través de las cámaras de seguridad, que llevan hasta ese sector del Anillo Vial para dar con el responsable”, dijo el uniformado.

