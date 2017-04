Cartagena ha tenido un respiro de siete días sin homicidios

Un aire de tranquilidad se vive en la ciudad. Durante siete días, en la ciudad no se registró una sola muerte violenta. La buena racha se dio entre el miércoles de la semana pasada y hasta ayer, al cierre de esta edición, no ocurrían asesinatos en la ciudad. Los sicarios no se vieron en escena y la intolerancia tampoco dejó víctimas mortales. El último crimen que ocurrió sucedió en plena antesala de los días festivos de Semana Santa.

La víctima fue Franklin Gómez Díaz. El hombre estaba junto a su negocio de comidas rápidas en el barrio Los Cerros, cuando fue interceptado por un sicario que lo atacó a balazos. El delincuente huyó, mientras que al herido, a quien llamaban ‘el Buda’, lo llevaron en un carro particular a la urgencia de la Clínica Blas de Lezo, donde llegó muerto.

Con la muerte de Gómez Díaz, son 11 los homicidios registrados hasta ahora en Cartagena en lo que va de abril, mientras que en el mes de marzo fueron 24. En enero hubo 13 y en enero la misma cantidad.