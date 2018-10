Caso de Ricaurte: Madre de Luis Misael quiere que se sepa qué pasó

Mami, ¿cómo está ella? ¿Está bien? Mami, mi hijo; mami, mi hijo”. Entre lágrimas y jurando por Dios, Miriam Pérez recordó esas palabras; las últimas que pronunció su hijo Luis Misael Maldonado Pérez antes de morir, tras ser baleado en el sector Ricaurte de Olaya Herrera, en la madrugada del lunes festivo.

Según Miriam, presenció la desgracia que desató la relación entre Luis Misael y Dayan Pombo. “Dayan desgració a mi familia y la de ella”, expresó la mujer, al tiempo que aclaró que su hijo no era malo y que falleció preguntando por su cuñada y su hijo. Él habría lastimado a su cuñada accidentalmente.

Esta madre, cuyo rostro refleja el paso de los años y el sacrificio que ha hecho por los suyos, sabe que nada le devolverá al menor de sus retoños, pero quiere que se sepa la verdad, esa que muchos en el barrio, según ella, saben, y por eso rechazan el crimen.

En medio de su dolor, Miriam narró que Luis Misael nunca le pegó a Dayan, y mucho menos la macheteó.

“Ellos regresaban de un baile de picó, pero Dayan estaba alterada porque se quería quedar en la fiesta del papá. Luis no se hablaba desde hace unos días con su suegro, Luis Antonio Pombo, por un altercado que tuvo con otro familiar del señor. En el momento que ella está agresiva, parte una botella y se corta”, mencionó Miriam.

Por esto, al parecer, Dayan tiene una herida en uno de sus brazos. “Mi hijo la abraza y le grita ‘Negra, te cortaste’, mientras trataba de calmarla, pero ella forcejeó con él”, continuó la mujer.

“Mi hijo la suelta y ella comienza a darle cachetadas, por eso Jader, mi otro hijo, se mete para tratar de que ella también se calme, pero un hermano de Dayan pensó que estaban peleando y con un pico de botella hiere a mi hijo Jader en la cabeza, detrás de la oreja”, relató Miriam.

Se desató la tragedia

Luis Misael siguió tratando de que todos se calmaran, pero apareció su sobrino -hijo de Jader- con un machete para defender a su papá.

“Mi nieto, al ver que su papá era atacado, llegó con un machete. Entonces Luis se lo quitó para evitar una tragedia. Cuando Luis levanta el machete, y lo echa hacia atrás, es que corta accidentalmente a la hermana de Dayan. Un hermano de Luis Antonio Pombo, en la pelea, hirió a bala a mi hijo Jader y mi hijo Luis trató de auxiliarlo. Todos pedíamos auxilio”, dijo Miriam.

En esa parte de la historia, apareció el suegro de Luis Misael, quien al ver a sus dos hijas heridas, se enfureció. Luis Misael trataba de ayudar a su hermano Jader cuando un allegado de Luis Antonio Pombo lo agarró por el cuello y en ese momento Luis Misael recibió los balazos, supuestamente, de manos de su suegro.

“Mi hijo no le hacía daño a nadie, y menos a su mujer. Estaba tan enamorado de ella que le aguantaba todo. No sé cómo pueden decir que mi hijo la atacó. Si ella lo quiso, sabe que no miento”, mencionó Miriam.

Está grave

Miriam Pérez no solo sufre por la muerte de Luis Misael, sino también por el estado de salud de Jader, quien permanece en la UCI del HUC.

“Yo ni siquiera culpo a Luis Antonio Pombo de la muerte de mi hijo, la culpo a ella, a Dayan, porque siempre fue una relación tormentosa por culpa de su carácter pesado. Luis la complacía en todo y ella lo trataba mal todo el tiempo”, aseguró la mamá de la víctima mortal.

En cuanto a Jader, se sabe que la bala afectó varios órganos por lo cual perdió un riñón. Según indicó su familia, su estado es grave y de salvarse podría quedar con problemas para caminar.

El capturado

Según los familiares de Luis Misael, el capturado por el caso es un hermano de Luis Antonio Pombo, quien sería el agresor de Jader. Del suegro de Luis Misael -Luis Antonio Pombo- no se tiene información. Como huellas quedan las dos casas quemadas en ambas familias.