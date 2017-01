Cobradiario habría sido asesinado por conocidos

Poco a poco se van resolviendo los misterios que rodean la muerte de un hombre al que hallaron muerto el sábado en la noche a un lado de la variante Mamonal-Turbaco, en jurisdicción de dicho municipio.

Al hombre lo mataron a balazos y su cadáver fue llevado a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla, donde estaba como NN. Sin embargo, luego de ver las fotos del cuerpo en medios de comunicación, sus parientes pudieron reconocerlo. Fue así como llegaron a la morgue de Medicina Legal y constataron la mala nueva. El hombre baleado era Dany Daniel Olea Donado.

La víctima trabajaba como cobradiario y vivía con su esposa y sus dos hijos en el barrio Santa Lucía. Tenía 26 años y se conoció que salía a hacer sus cobros en su moto, marca Yamaha Biwis, de color negra. Allegados indicaron que el sábado en la tarde salió de su casa a trabajar, en su moto. Sin embargo, las indagaciones de las autoridades indican que poco después de las 9 de la noche de ese mismo día, iba a bordo de un taxi con tres hombres, que serían amigos o conocidos de él. No se sabe dónde o a quién le dejó su moto.

Los cuatro hombres iban en el taxi y al pasar por el puente de Turbaco, le pidieron al conductor del vehículo público que se detuviera un momento porque iban a orinar.

Según las investigaciones de la Policía Metropolitana de Cartagena, los cuatro hombres empezaron a discutir y luego uno de ellos sacó un arma de fuego. Los gritos seguían y luego el sujeto accionó su arma. Dany Daniel cayó al piso, muerto. Dos balazos en la cabeza trazaron su destino.

Se dice que al escuchar los balazos, el taxista prendió su vehículo y se marchó del lugar a toda prisa. La Policía fue alertada y varios uniformados llegaron al lugar y encontraron el cadáver de Dany, pero sus agresores ya se habían internado en una zona enmontada y escaparon.

No se sabe por qué fue la discusión ni por qué mataron al cobradiario. Su cuerpo llevado a la morgue de Medicina Legal, donde ingresó como NN, pues no le hallaron documentos de identificación. Las horas pasaban y al ver que no aparecía, los parientes del hombre empezaron a sospechar algo malo. Sus presentimientos se hicieron realidad ayer, al ver en los medios la noticia sobre el hombre al que hallaron baleado junto a la variante Mamonal-Turbaco.

Los parientes del difunto llegaron ayer en la mañana a la morgue de Medicina Legal y reconocieron su cadáver. Indicaron que no tenía amenazas ni problemas, y por ello desconocen por qué fue asesinado. Esperan que las indagaciones de las autoridades develen lo sucedido.