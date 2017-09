Comerciante asesinado en La Candelaria murió protegiendo a su mujer

“Mi amor, no voltees. Ese fue el que mató a Migue”, fueron las últimas palabras que William Enrique Pastrana Fuentes le dijo a su compañera sentimental el domingo a las 10 de la noche.

A Pastrana lo mataron de un tiro en la cabeza mientras abrazaba a su esposa.

“Él me dijo eso y sentí que la bala me rozó. Después lo vi caer”, expresó la mujer en la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla.

En sitio público

William residía en el barrio Nariño con su mujer, pero el domingo decidieron ir hasta La Candelaria a departir con un primo, que estaba tomando cerveza.

Por eso, según contó su compañera sentimental, quien prefirió mantener su nombre en reserva, llegaron hasta un bar en La Candelaria, se sentaron en una de las mesas y comenzaron a tomar mientras hablaban tranquilamente, cuando, según dice, llegó el matón.

“Yo estaba ahí sentada con él, cuando me abrazó y me dijo que no volteara, que ese era el matón de Migue, mi primo, a quien asesinaron en el Paseo Bolívar a principio de mes”, explica.

Mientras esta mujer sentía el abrazo cálido que le daba el amor de su vida, el matón sin mediar palabras accionó su arma de fuego desde la entrada del negocio. Todo indica que tenía buena puntería, pues la bala pasó sobre la cabeza de la mujer y perforó el cráneo de William.

El auxilio

El cuerpo de William se desplomó en la silla mientras varias personas corrían de un lado a otro buscando refugio.

Dicen que el victimario subió a una moto y huyó a toda velocidad con rumbo desconocido.

Así herida, la mujer de William junto con su primo, lo subieron a un carro y lo llevaron hasta el CAP de La Candelaria, donde los médicos de turno les confirmaron que había llegado sin signos vitales.

Muchas preguntas

William Pastrana era el segundo de 4 hermanos y tenía 5 hijos. Ayer, su madre, hermanos, esposa y demás familiares se preguntaban muchas cosas.

“Yo quisiera saber por qué lo mataron, pues él no era de problemas. William no se metía con nadie y tampoco creo que le hayan hecho esto por la muerte de mi primo. Solo quiero saber por qué”, dijo la esposa.

Hace tres semanas

El pasado 4 de septiembre, a Miguel Ángel Puello de La Hoz, primo de la mujer de William, lo asesinaron a la salida de una discoteca en Paseo Bolívar.

En su momento se dijo que dos pandillas se enfrentaron a las afueras del establecimiento público y una de las balas le dio a este joven, de 25 años, quien falleció en el acto.

El comandante de la policía dijo que al hombre que disparó lo tenían identificado.