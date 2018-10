Con 24 homicidios, septiembre es el más sangriento

Los datos son contundentes: en los primeros 3 días de septiembre ya había la mitad de homicidios que en agosto y para los primeros 10 ya eran más que todos los ocurridos el mes anterior. Al final del mes, el total de homicidios de septiembre fue más del doble de los sucedidos en agosto, lo que lo posiciona como uno de los meses más violentos del año y de paso rompe las bajas cifras del segundo semestre en cuanto a asesinatos se refiere.

Fueron 24 los homicidios en el noveno mes del año. La cifra da un promedio de 6 muertes por semana, es decir, cada semana de septiembre solo tuvo un día sin muertes violentas.

Arranque sangriento

Solo en la primera semana del mes, se reportaron 9 asesinatos en diferentes barrios de la ciudad. Fue la semana más sangrienta de los 30 días de septiembre.

En la segunda semana, entre los días 9 y 15, se presentaron 8 homicidios, y en las últimas semanas el promedio bajó a 4 y 3 crímenes respectivamente.

No hubo, por tanto, una sola semana en la que no se registrara al menos un asesinato en la ciudad. Sin embargo, los crímenes se concentraron en apenas 15 días. Es decir, hubo 15 días en septiembre en los que no se presentaron homicidios. La gran mayoría de casos se presentaron durante los fines de semana, pese a los operativos de las autoridades en estos días.

De descanso y de muerte

Cinco fines de semana tuvo septiembre y en cada uno de ellos hubo al menos un asesinato. El primer fin de semana, sábado 1 y domingo 2, tuvieron 5 homicidios. Esto se suma a los 2 que hubo en el segundo fin de semana y a los 4 que hubo en el tercer, además de los 3 que se presentaron en el último, fueron estas fechas en las que se concentraron la mayoría de asesinatos. El cuarto fin de semana de septiembre, entre la noche del viernes 21 y el domingo 23, fue el menos violento con 1 asesinato.

En total fueron 15 los homicidios presentados en fines de semana y 7 entre lunes y tarde de los viernes. Lo que indica que el 62,5 % de los homicidios en septiembre ocurrieron en días destinados a descansar para la mayoría de las personas.

Paradójicamente, el día con más homicidios fue un lunes. El día 3 de septiembre se presentaron 4 crímenes aunque varios de ellos fueron consecuencia de las celebraciones del fin de semana que acababa.

El más violento

Con 24 casos, septiembre supera a enero y a mayo, cada uno con 22 asesinatos, como el mes con más homicidios durante 2018.

Sin duda las cifras arrojadas por el mes que terminó la semana pasada muestran el septiembre más sangriento desde 2013, año en que asesinaron a 27 personas ese mes. De ahí en adelante solo en 2015, con 22 casos, las muertes en septiembre superaron los 20 homicidios.

La cifra se vuelve más escandalosa si se compara con agosto, mes en que mataron a 11 personas, es decir, los homicidios respecto al mes anterior aumentaron un 118%.

Riñas y sicariato

Aunque a final de mes se presentaron varias muertes en la modalidad de sicariato, no hay duda de que la intolerancia que genera riñas de distinto tipo fue la principal motivadora de asesinatos en la ciudad.

Fueron 11 las personas que murieron en diferentes riñas, la mayoría de ellas por diferencias personales, como el caso de Mirladys del Carmen Torres, a quien su hermano asesinó tras una discusión por un abanico en El Pozón, o la muerte de Fernando Mena en La Esperanza, quien hacía unos trabajos eléctricos y por accidente quitó la luz en una casa vecina, lo que generó una discusión que terminó en su muerte.

Los sicarios motorizados mataron a 8 personas durante septiembre, siendo en varios casos ataques relacionados con problemas personales y no con actividades delictivas en las que estuvieran las víctimas. De cualquier modo cada caso es investigado para determinar las razones por las que ocurrieron.

Tres personas fallecieron en medio de atracos en diferentes puntos de la ciudad y otras dos fueron asesinadas en circunstancias que están por establecer.

