Con video tratan de identificar a jóvenes atracadores en el peaje de Ceballos

Con videos de cámaras de seguridad del peaje de Ceballos, las autoridades locales tratan de identificar a los jóvenes que el viernes pasado atacaron con piedras un vehículo y atacaron a los ocupantes de este.

En videos que circulan por las redes sociales se observan a varios jóvenes con piedras en las manos en inmediaciones del peaje, quienes serían los responsables del hecho. El conductor del carro, un cocinero, explicó cómo ocurrió el caso.

Relató que el viernes, a las 4:30 de la tarde, iba en su vehículo y a su lado llevaba a su esposa. Al llegar al peaje de Ceballos, había una hilera de carros. “Yo venía de trabajar y llevaba los vidrios abajo. Vi a un grupo de jóvenes, que podrían estar entre los 14 y 16 años. Ello me causó intriga, pero seguí conduciendo”, indicó el ciudadano.

Los jóvenes caminaban junto a la vía y el conductor dice que luego dos de ellos se devolvieron y fueron directo hacia él. El conductor trató de subir los vidrios rápidamente, pero los dos jóvenes se acercaron rápidamente.

“Uno de ellos se fue a la ventanilla donde estaba mi esposa y le puso un cuchillo en el cuello. El otro me amenazaba con un cuchillo a mí. Me pedía que le diera el celular. Forcejeamos porque intentó herirme con el cuchillo, pero no pudo. Mi esposa tenía un billete de diez mil pesos con el que iba a pagar el peaje, y le dijo al joven que la amenazaba que lo cogiera, que eso era lo único que llevábamos. El joven cogió la plata y enseguida se fue corriendo con su compañero”, indicó el conductor afectado.

Este dijo que bajó del carro para gritarle a los jóvenes, y fue entonces cuando estos lo atacaron con piedras, partiendo el vidrio trasero del carro y causando abolladuras en la latonería. El hecho, que fue denunciado ante la Policía, se viralizó en las redes sociales y ha causado rechazo.