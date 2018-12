Concejal de Barranquilla chocó su carro en el parqueadero de centro comercial

Carlos Rojano Llinás, concejal de Barranquilla, estrelló este lunes su vehículo contra otro en el parqueadero de un centro comercial, al norte de la ciudad, al parecer por una falla mecánica.

Las primeras informaciones indicaban que Rojano Llinás estaba en estado de alicoramiento y que por ese motivo habría estrellado su vehículo contra otro que estaba en el estacionamiento y luego a uno más. En el choque, una mujer sufrió algunos golpes, que se supo no fueron mayores.

También se dijo que el cabildante habría huido del lugar y que por su “estado”, habría tratado de sobornar a un oficial de la Policía de Tránsito para que no se le practicara la prueba de alcoholemia.

En un comunicado Rojano Llinás informó que en efecto sí sufrió el accidente y no estaba en ningún estado de alicoramiento, que el mismo se produjo por una falla mecánica del carro que conducía.

Aclaró que se disponía a asistir a una eucaristía, como lo hace regularmente, cuando se presentó el accidente. Que luego del incidente él y la mujer afectada fueron llevados hasta un centro asistencial donde fueron atendidos y dados de alta médica ambos. Y agregó que también acordó conciliar por los daños materiales causados al vehículo de la mujer.

Indicó que accedió a las pruebas de alcoholemia y que las mismas dieron negativo.

“Siempre he actuado con responsabilidad y no soy ajeno a este tipo de accidentes, doy gracias a Dios porque siempre guía mis actos y me sostiene con vida”, terminó diciendo Rojano Llinás.