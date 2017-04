Constructora & Quiroz habría construido tres edificios más sin licencia

Se siguen conociendo más piezas del rompecabezas de la tragedia ocurrida, al sur de Cartagena, con la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II.

La Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) confirmó este sábado lo que ya había revelado la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB): la Constructora & Quiroz, responsable del inmueble colapsado, construyó tres edificaciones más sin los permisos correspondientes.

"Hemos detectado varios casos de edificaciones hechas por los mismos constructores y que, incluso, ya están habitadas y no tienen licencia de construcción", indicó Flavio Romero Frieri, presidente nacional de SCA.

Uno de los edificios de nombre Shalom, está ubicado en El Recreo. Los responsables de las obras, los hermanos María y Wilfran Quiroz, aún no aparecen.

Se investigan las causas

En cuanto a las posibles causas que pudieron haber provocado el derrumbe del edificio, Romero indicó que aún no se puede hablar de que este se estaba levantando con materiales de mala calidad. Aseguró que se recolectan todas las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

"Es imposible determinar las causas del colapso en estos momentos, porque no se tienen los planos. Lo primero que se requiere para hacer un diagnóstico de lo que sucedió, es tener los planos y las memorias de cálculos. Como la obra no tenía licencia, en las Curadurías no hay estos elementos (...) No se puede hablar de que eran materiales malos, es evidente que hubo una falla, pero no se sabe aún cuál fue. No se sabe si fallaron los cimientos, la estructura en la parte de abajo y los pisos fueron aplastándose unos con otros. El peritazgo se puede hacer, pero esto requiere tiempo", precisó.

Señaló que ya se tomaron muestras del concreto para hacerle una prueba de resistencia. "Los concretos que se usan en estas construcciones, son de unas especificaciones determinadas: 3 mil libras por cada pulgada cuadrada, es lo normal. A veces un poco menos o un poco más", anotó.

Las investigaciones apenas empiezan y los familiares de las víctimas piden que se endilguen responsabilidades, por esta tragedia que pudo haberse evitado.