C.T.I. captura a cuatro ex funcionarios de Ovejas por peculado

Un ex concejal, dos ex tesoreros y una ex funcionaria del programa Familias en Acción del municipio de Ovejas, fueron capturados por las autoridades.

Se trata de Álvaro Salcedo Romero, su hermana, Liliana Salcedo Romero; Joe Cohen Medina y Rodrigo Romero, conocido en esa población como “El Paraguayo”.

Los mencionados habrían sido capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, sindicados por el delito de peculado por apropiación.

Estas personas están vinculadas a investigaciones por el supuesto giro de dineros sin soporte legal, cuando Álvaro Salcedo Romero, fue tesorero de la Alcaldía de Ovejas.

Los mencionados fueron puestos ante un juez de control de garantías y estarán siendo sometidos a las respectivas audiencias preliminares para definir su situación judicial.