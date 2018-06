A cuchillo matan a vendedor ambulante en La Candelaria

Como José Eduardo González Julio, de 42 años, fue identificado un vendedor ambulante asesinado a puñaladas en el barrio La Candelaria, de esta ciudad.

Familiares del ahora occiso informaron que era natural de Cartagena y que residía en el callejón San Pablo del citado barrio.

Asimismo, relataron que tenía once hijos y que últimamente había entablado una relación sentimental con una mujer, quien supuestamente estaba separada, pero que aún vivía en la misma casa del que había sido su marido, a quien se le conoce en el barrio con el alias de “El Pingüillo”.

Dijeron los parientes de González Julio que hace unos días, cuando alias “El Pingüillo” se enteró de la relación que tenía con su supuesta exmujer lo amenazó diciéndole que lo volvería picadillo.

No obstante, González Julio no tomó la amenaza en serio y hasta expresó que la misma no pasaría a mayores.

Un sobrino del vendedor ambulante se encontró con alias “El Pingüillo” y le hizo una clara advertencia: “como a mi tío le pase algo, te las verás conmigo”.

El pasado viernes en la tarde, González Julio estaba en la terraza de su residencia acompañado de la mujer en cuestión, cuando de pronto “El Pingüillo” entró por el patio, llegó a la terraza y, sin mediar palabras, le propinó una cuchillada en el pecho al comerciante.

Mientras “El Pingüillo” emprendía la fuga, familiares y amigos rescataban al vendedor, quien fue llevado a la Clínica Crecer, donde le suturaron la herida inmediatamente.

Los parientes del hoy occiso consideran que hubo negligencia médica por la rapidez conque lo suturaron, pues unos minutos después González Julio se quejaba de fuertes dolores y le pedía a uno de sus primos que lo llevar a otro hospital.

El primo, ante la insistencia del herido, buscó a un médico para pedirle una orden de remisión, pero cuando el galeno estaba valorando a González Julio se percató de que la herida era muy profunda y de que debían operarlo en el acto, además de que había suministrarle sangre.

Siendo las 12 de la noche, cuando avanzaba la intervención, González Julio dejó de existir.

De alias “El Pingüillo” no se ha vuelto a saber algo, ni de la mujer que tenía amores con el comerciante.