Defensa de Dayana Jassir, pide cambio de juez

Este martes se inició en Barranquilla la audiencia preparatoria contra Dayana Jassir De la Hoz, quien es procesada por el homicidio de su esposo Eduardo Pinto Viloria, director de la regional Norte del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla.

La audiencia consistía en que el juez Sexto Penal del Circuito con función de conocimientos decidiera cuáles eran las pruebas que iban a servir dentro del juicio oral para la defensa de la mujer y para las víctimas (familiares de Eduardo Pinto).

Sin embargo, algo salió a relucir en la sala 18 del Centro de Servicios Judicial. El abogado de Dayana Jassir, Julio Ojito Palma, pidió que el juez se declarara impedido para continuar el juicio oral contra su defendida, ya que argumentó que el togado conoció el preacuerdo que hizo alias ‘Ñeco’, uno de los condenados por el crimen de Pinto, con la Fiscalía.

Ojito Palma precisó que el juez competente para llevar acabo el juicio oral es el Juez Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla.

RECHAZO

Frente a esta situación, la abogada de las víctimas, la Fiscalía, el representante del Ministerio Público y hasta el mismo juez rechazaron esa petición. No obstante, ahora será el Tribunal Superior de Barranquilla es el que tendrá la última palabra para decidir si el Juez Sexto es competente o no para asumir este juicio. La fecha para definir esto no está establecida y la audiencia de juicio oral también queda aplazada.

EN CONTEXTO

Por el crimen de Eduardo Pinto ya fueron condenados a 19 años de prisión Johan Beltrán Ulloque, Miguel González Reales y Jesús Gutiérrez Arrieta. Por su parte, Alberto Mario Cabrera Barrios, alias ‘Ñeco’, fue condenado a 17 años. Todos los implicados aceptaron cargos que les imputó la Fiscalía. La única que no aceptó fue Dayana Jassir y por eso a ella se la abrió un proceso diferente a los condenados porque se debe iniciar un juicio para que ella demuestre o no su inocencia.

EL CRIMEN

El director regional de Medicina Legal fue asesinado el 4 de mayo del 2016 en horas de la madrugada al interior de su residencia, en el barrio Cevillar, al sur de Barranquilla.

Al principio se manejó la hipótesis de un posible hurto dentro de la residencia. Pero con el pasar de las semanas se fueron revelados detalles. Una de ellas es que Dayana Jassir sostuvo una relación sentimental con Johan Beltrán y que todo apuntaba a un crimen pasional.

Todos los implicados en el asesinato culparon a Dayana Jassir de conocer con exactitud el plan para matar a Pinto.

No obstante, luego de eso, Johan Beltrán cambió su versión y se retractó de involucrar a la esposa de Pinto en el hecho de sangre.

La Policía y la Fiscalía trabajaron arduamente en las investigaciones de este crimen y pasado un mes después ya tenían suficiente material probatorio con que logró capturar a todos los implicados en el hecho. Hasta involucró a la esposa del funcionario. A pesar de ello, ella se ha declarado inocente de todos los cargos desde el primer día que fue capturada.