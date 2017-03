Delincuentes atracan con machete a pasajeros de una buseta

Eran las 5 de la mañana y los pasajeros de una buseta de la ruta Ternera, que se dirigían para el Centro, pasaron un mal momento por culpa de unos atracadores.

Viente personas que se encontraban en el vehículo, fueron sorprendidos por tres hombres que se hicieron pasar como pasajeros y, con machete en mano, intimidaron a los ocupantes del bus para quitarle sus pertenencias.

Los delincuentes abordaron el transporte en el mercado de Bazurto, y en el barrio Pie de la Popa, a la altura del consecionario de autos KIA Motors, se levantaron de sus asientos y uno de ellos dijo "esto es un atraco".

A los pasajeros le robaron sus celulares, bolsos y joyas, al conductor le quitaron el poco dinero que había recaudado de la jornada.

"Uno de ellos se levantó y dijo: 'esto es un atraco'. Los tres sacaron machetes, mientras uno de ellos se dedicó a a recoger los elementos. En el momento yo forcejié para que no me robaran el celular, pero cuando me amenazó con el machete me tocó ceder”, relató uno de los pasajeros.

En medio de las intimidaciones, algunos usuarios terminaron tirándose del carro que estaba en movimiento, de los cuales una joven resultó herida.

Los ladrones se bajaron del vehículo y huyeron con dirección hacia el barrio Lo Amador, en cercanías a las Faldas de La Popa.

Eluniversal.com.co intentó comunicarse con la Policía Metropolitana de Cartagena para conocer detalles de lo sucedido y las acciones a tomar, pero la institución no contestó nuestras llamadas.