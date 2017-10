Denuncian en la Fiscalía a hombre señalado de agredir a periodista

Por el delito de lesiones personales fue denunciado en la Fiscalía Carlos Andrés Calderón Londoño. El hombre, de 26 años, es señalado de golpear a un periodista en Magangué. La víctima, trabajador de un diario impreso, relató que la agresión se debe a que el 18 de septiembre publicó una nota en la que se refería a Calderón. Este había sufrido heridas en una riña en una discoteca del municipio. Dicha pelea habría sido motivada por un lío pasional.

Calderón se molestó por la publicación y el martes en la noche habría tomado represalias contra el periodista. Ese día, el comunicador llegó en su moto a una estación de gasolina en el barrio San José.

“Este señor me cogió descuidado y me dio trompadas y patadas, no me pude defender. Huyó en una moto y me dijo que se las iba a pagar, que se iba a vengar por la publicación. Lo denuncié por la agresión y amenazas. Este señor tiene ocho denuncias en la Fiscalía por lesiones personales y violencia intrafamiliar”, indicó el periodista.