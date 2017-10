Denuncian supuesto abuso policial en el barrio La María

Ante la Fiscalía fue denunciado un supuesto abuso policial, tras hechos ocurridos en una vivienda en el barrio La María. La denunciante indica que uniformados habrían sustraído $8 millones y un celular en medio de un procedimiento para capturar a dos atracadores.

Todo pasó en la casa de Elena Morelo Argel, de 26 años. Ella tiene un hijo uno de 10 meses y vive con su abuelo, de 86 años; un hermano, de 23; y una familiar que tiene problemas psiquiátricos. Elena asegura que fue víctima del conflicto armado y que por ello, en septiembre, recibió dinero por parte del Estado, igual que otros familiares. “Yo recibí 12 millones de pesos, me gasté 4 repellando la casa y el resto lo mantenía guardado en mi closet”, explica.

La joven cuenta que el viernes a mediodía estaba en su casa, y salió tras escuchar gritos de vecinos. La gente gritaba porque policías perseguían a dos sujetos que acababan de robarle el bolso a una mujer. Uno de los sujetos estaba armado.

“Una vecina me dijo ‘ve y cierra la puerta del patio, antes que los rateros se te vayan a meter’. Al entrar me di cuenta que los dos rateros estaban en uno de los cuartos, escondiéndose. Uno estaba detrás de mi closet y el otro bajo la cama. Policías llegaron a mi casa y les permití que entraran para que capturaran a los dos hombres”, indica Elena.

Esta misma relata que policías redujeron a los sujetos y luego se quedaron dentro de la habitación con estos.

“Uno de los atracadores me dijo que un policía me había cogido un celular y que había sacado un paquete del escaparate mientras registraban el lugar, buscando el bolso robado a la mujer. Yo traté de entrar al cuarto y no me dejaron, amenazaron con pegarme y ahí vino mi hermano, quien sufre de problemas del corazón, y se metió a defenderme. Le partieron la cabeza de un bolillazo y lo golpearon. Apenas los policías salieron de la casa con los ladrones, entré al cuarto. Me di cuenta que no estaban los $8 millones que guardaba en mi closet. Les reclamé, pero los policías no prestaron atención y se marcharon”, explica Elena, quien denunció el hecho.

La Policía Metropolitana investiga si en verdad hubo abusos en el procedimiento.