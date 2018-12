Día de las Velitas en Cartagena deja dos quemados y una bebé intoxicada

La celebración del Día de las Velitas dejó en Cartagena a dos personas quemadas y a una bebé de un año intoxicada por manipular un artefacto con pólvora.

Según el reporte de las autoridades de salud, los casos corresponden a una menor de cuatro años de edad, quien recibió quemaduras leves en el abdomen cuando manipulaba una vela. El hecho ocurrió en el barrio Divino Niño Los Manzanares, cerca de San Isidro, y la niña fue llevada de urgencias a la Casa del Niño, donde recibió atención médica.

El segundo caso se presentó en el corregimiento de Bayunca con un venezolano de 30 años de edad, quien también resultó con quemaduras leves en uno de sus ojos cuando manipulaba un volador.

El hombre fue trasladado al puesto de salud del corregimiento donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, de acuerdo con el informe entregado por voceros de la ESE Cartagena.

Asímismo, se reportó que otra menor, de un año de edad, se intoxicó al manipular una chispita mariposa. El incidente sucedió en el barrio La María, y la bebé fue trasladada de urgencias a la Casa del Niño.

El alcalde Pedrito Pereira Caballero mostró su preocupación por los casos que se presentaron en la celebración de las velitas y pidió a la comunidad celebrar sanamente.

“No es justo que por no acatar las recomendaciones tengamos que vivir situaciones como estas que afectan a los niños. Es hora que los adultos sean conscientes del daño que produce manipular cualquier elemento que contenga pólvora”, expresó el alcalde.

El mandatario reiteró, además, el llamado a no usar pólvora durante estas festividades. “Esa manipulación deben hacerla expertos, no niños ni adultos que no sepan como operar esta clase de elementos”.

Agregó que solicitó a las autoridades, en especial a la Policía Metropolitana de Cartagena, adelantar más controles contra la venta y uso de pólvora, así como decomisar este tipo de elementos que tanto daño hacen cuando nos son manipulados por expertos.

761 urgencias durante la noche de velitas

Entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, hubo un aumento en la demanda de atención por parte de la misión médica de la red hospitalaria de la ESE Cartagena de Indias.

3 pacientes fueron atendidos en las salas de urgencias por impactos de proyectil de arma de fuego, a su vez 19 personas llegaron como consecuencia de heridas por arma blanca.

Las riñas dejaron un saldo de 28 pacientes con golpes o cortes provocadas con objetos contundentes como madera, piedra o botellas.

En total, hubo 2 fallecidos, entre los que se encuentran uno de los pacientes que fue llevado de urgencia debido a heridas múltiples por arma blanca y una mujer de 84 años por un paro cardiorespiratorio.