Dolorosa despedida de estudiante que murió al ser arrollada por ambulancia

Gran conmoción causó en la ciudad la tragedia de Kelly Johana Palacio González. El viernes, la joven de 22 años murió tras ser arrollada por una ambulancia en la avenida Pedro de Heredia, diagonal a Tecnar.

Ayer a las 10 de la mañana, dos días después del hecho, la joven fue enterrada en el cementerio Jardines de Cartagena, en medio de dolorosas escenas. A las honras fúnebres asistieron familiares, amigos y compañeros del Sena, donde la joven se formaba como tecnóloga en el programa de Gestión de Mercados, en el Centro de Comercio y Servicios.

Pero mientras los parientes de la estudiante de 22 años se ocupaban de las honras fúnebres, las autoridades seguían el proceso penal contra Ricardo Antonio Gutiérrez de Piñeres Albarracín. El hombre, de 36 años, era quien conducía la ambulancia que arrolló a Kelly. Este no había solicitado permiso para transitar por el carril exclusivo de Transcaribe, en el que fue arrollada Kelly. Tampoco llevaba paciente y la ambulancia no tenía permiso para transitar en la ciudad. Por ello, el conductor fue capturado por el delito de homicidio culposo. “Nos dice que el sábado en la noche o que hoy -ayer- en la mañana lo iban a llevar a audiencia, pero no sabemos más”, dijo Fabio Ospina Guzmán, padrastro de Kelly.