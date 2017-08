Dos heridos a bala dejan pelea de pandillas y ataque de sicario

Las autoridades están tras la pista de los responsables de los hechos en los que resultaron heridos dos hombres, en los barrio El Pozón y Fredonia. Una de las víctimas es Luis Fernando Robles Aparicio, quien es mototaxista y reside en el sector Los Tamarindos de El Pozón, junto a su esposa y sus dos hijos.

Los suyos dicen que el martes, a las 7 de la noche, estaba en las afueras de un billar, en el sector San Nicolás del mismo barrio, donde hace estación. Jugaba dominó con algunos colegas cuando dos sicarios en una moto llegaron. El parrillero bajó, sacó un arma y le dio un balazo en la espalda a Luis, quien tiene 27 años. Cuando este volteó, le dio otros tres.

El agresor huyó con su compinche y al herido lo llevaron al CAP del barrio. “Por qué me hacen esto a mí, no he hecho nada malo”, decía el hombre mientras amigos lo ingresaban al centro médico. De allí fue trasladado a la Clínica Madre Bernarda y luego al hospital de Bocagrande.

“Una bala le comprometió el intestino y otra le partió parte de la clavícula. Los médicos dicen que está estable y confiamos en Dios que se recupere”, dijo Gladys Aparicio, tía del herido, quien indicó que este no tiene ningún tipo de problemas.

De otro lado, está el caso de Yeimer González, quien habría sido víctima de una bala perdida, en Fredonia. El hombre vive en el sector Isla de Belén de ese barrio y su tragedia ocurrió ayer, a las 8 de la mañana.

Yeimer es reciclador y allegados contaron que a esa hora estaba en su casa, cuando en el sector se armó un alboroto por una pelea entre pandilleros.

La versión deja ver que cuando González salió a ver y se encontró con la riña, corrió para entrar a su casa, pero una bala perdida lo alcanzó en un glúteo. Parientes del herido lo llevaron a la Clínica Madre Bernarda, donde le hacen estudios para determinar los daños que le causó el proyectil.