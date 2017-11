Dos menores ahogados en menos de 24 horas

Fue en el agua donde Milton Villadiego Raga y Emerson José Hernández encontraron la muerte, cuando apenas comenzaban la vida. Los dos menores se ahogaron en hechos aislados, que ocurrieron en menos de 24 horas, en el sector La Bocana y Pasacaballos.

El hecho más reciente ocurrió ayer, poco después de mediodía. En Pasacaballos vivía Emerson José, quien tenía 17 años y era el menor de dos hermanos. El menor validaba el bachillerato y por eso venía a Cartagena todos los sábados.

Ayer, el joven salió con un primo y unos amigos a pescar en el Canal del Dique. Sin embargo, cuando estaban en el sector La Punta ocurrió la mala hora. El primo que acompañaba a Emerson indicó que un remo se fue al agua y este dijo que lo iba a recuperar. A Emerson le advirtieron que no se lanzara al agua, pero no hizo caso y se tiró.

Sin embargo, el joven no volvió a salir a flote. Al ver que no aparecía, sus amigos se echaron al agua y empezaron a buscarlo. Alertaron a la comunidad e instantes después al menor lo hallaron y lo sacaron del agua. Intentaron hacer que reaccionara, pero no fue posible. Por eso lo llevaron al CAP del corregimiento, pero allí confirmaron que ya no tenía signos vitales. Pese a ello, intentaron reanimarlo, pero todo fue en vano. Murió. Sus parientes están destrozados.

Sin permiso

De otra parte, está la tragedia de Milton Villadiego Raga, quien tenía 16 años. Vivía en Daniel Lemaitre y su madre, Beatriz Raga, contó cómo ocurrió el suceso. La mujer dijo que el sábado llegó a su casa en la madrugada luego de una larga jornada laboral.

Estaba cansada y se acostó a dormir. En la mañana, al ver que su madre estaba dormida, Milton salió de su hogar sin pedir permiso. Se fue con amigos hasta el sector La Bocana, a pescar. “Estando allá se encontraron con unos señores que les regalaron unos pescados”, contó la madre del menor.

Con varios pescados asegurados, los jóvenes decidieron dejar sus planes de lado y buscar diversión.

Empezaron a bañarse en el mar, pese a que esa zona es restringida para bañistas por la profundidad y las fuertes corrientes que hay en la zona. Beatriz Raga explicó que los jóvenes se bañaban y empezaron a hacer carreras a ver quién era más rápido en el agua. Luego, se retaban para ver quién llegaba más lejos, a lo más profundo.

Tres de los cinco amigos se fueron a una zona profunda y empezaron a hundirse y a pedir auxilio.

Uno de los presentes logró rescatar a dos de los jóvenes que estaban en aprietos. Sin embargo, Milton desapareció en el agua y no lo pudo rescatar de inmediato. Todos empezaron a buscarlo y pescadores se unieron a la tarea. Minutos después lo encontraron y sacaron del mar, pero ya estaba muerto.