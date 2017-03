Dos muertos a bala, en Olaya y La Candelaria

A Edwin Cortés Espitia se le escapaba la vida por el agujero que le dejó el balazo que acababa de recibir en el costado derecho del tórax. Los médicos del Hospital Universitario del Caribe trabajaban para estabilizarlo y trataban de calmarlo. En medio de la difícil situación, en la sala de urgencias, uno de los galenos le preguntó que quién le había dado el balazo. Fue entonces cuando señaló a una de las personas que lo había llevado al centro médico, al marido de su hijastra. “¿El que está de costado?”, le preguntó el médico, y el herido asintió y dijo: “sí, ese, ‘el Paleta’ fue quien me disparó”.

Así lo recordó Franklin, hermano de Edwin. Por desgracia, este último pereció instantes después. Fue una de las dos personas que murieron entre la tarde y la noche del miércoles, tras ser baleadas en La Candelaria y Olaya Herrera.

Cortés Espitia, de 34 años, vivía en este último barrio, en la Calle La Virgen del sector El Tancón. Era mecánico y deja un hijo. “Vivía con una mujer y todo iba bien hasta que la hija de esa mujer se fue a vivir con ellos. La muchacha se fue a vivir a la casa de Edwin con su marido, al que le dicen ‘el Paleta’. Este andaba en malos pasos y por eso ya casi no íbamos a la casa de Edwin y él tampoco contaba sus problemas”, contó Franklin Cortés, quien reside a unos pasos de la casa de Edwin.

El miércoles, a las 12:30 p. m., Franklin cuenta que llegó a su casa a almorzar. Empezaba a comer cuando sintió un disparo. “Unos siete minutos después, escuché a una sobrina gritar. Salí y entonces vi a Edwin salir de la casa, herido. Busqué una camioneta y el marido de su hijastra, ‘el Paleta’, me ayudó a llevarlo al Hospital Universitario. Mi hermano me dijo a mí y a los médicos que ‘el Paleta’ le había disparado, pero no dijo por qué. Afuera estaban la hijastra de Edwin, su mujer y ‘el Paleta’. Cuando la Policía les preguntó que qué había pasado, primero dijeron que había sido una bala perdida la que impactó a Edwin, y luego que este estaba limpiando un arma y se le había disparado por accidente. Después de eso, ellos se fueron. Hasta abandonaron el barrio. Eso no fue un accidente, ‘el Paleta le disparó y no sabemos por qué”, concluyó Franklin. De otro lado, está la muerte de Francisco Fernando Campo Berrocal, de 31 años. Vivía en el callejón Carrillo de La Candelaria y deja seis hijos. Era Dj en un bar llamado “El que sabe”. Los suyos dicen que hace dos años mataron a un hombre en el barrio y Francisco era amigo del asesino. “El asesino se perdió de la ciudad y el hermano del muerto, al que llaman ‘el Cola’, la cogió fue con Francisco por ser amigo del asesino, pero Francisco no tenía la culpa de eso y por eso se quedó en el barrio. Tiempo después, ‘el Cola’ pasaba por el lado de Francisco y ya no le decía nada, pero lo que estaba haciendo era dándole confianza”, relató un familiar de Campo Berrocal.

El miércoles, a las 9:30 p. m., el Dj llegó a su casa y luego se sentó frente al negocio en el que trabajaba, a unos pasos de su hogar. “Acababa de salir del colegio Omaira Sánchez, donde validaba la primaria. Se sentó en una esquina y en ese momento llegó ‘el Cola’, se le acercó, sacó un arma y le dio tres balazos en el pecho y uno en el cuello. Aún así, Francisco se levantó y corrió y ‘el Cola’ lo siguió por varios metros, hasta que Francisco se desplomó”, indicó el mismo pariente del baleado. La Policía Metropolitana confirmó que el presunto asesino, de 19 años, fue capturado cuando huía y le hallaron el arma con la que le habría disparado a Campo Berrocal. Al baleado lo llevaron a la Clínica Crecer, donde murió instantes después.