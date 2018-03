Dos muertos dejan accidentes en El Recreo y Paseo Bolívar

Dos hombres perecieron en medio de accidentes de tránsito, que ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada de ayer, en los barrios Paseo Bolívar y El Recreo. La víctima del hecho más reciente fue Edwin Chavarría Castaño. A las 3:30 de la madrugada de ayer (en horario prohibido), el joven conducía su moto y llevaba de parrillera a su novia.

Cuentan que iban por la Troncal de Occidente y que doblaron en la carrera 79 de El Recreo para llegar a la antigua vía de Ternera. Sin embargo, cuando iban por esa calle, sufrieron el accidente. Unos dice que una camioneta no hizo escuadra y se les cruzó en el camino y chocaron contra esta, mientras que otra versión deja ver que Edwin conducía con exceso de velocidad y se fue contra la camioneta. Conductor y pasajera se fueron contra el pavimento.

Fueron llevados a la Clínica Madre Bernarda, donde a las 8 de la mañana de ayer mismo murió Edwin. Su novia está grave. Edwin vivía en El Recreo y soñaba ser un motociclista reconocido. De otro lado, está la muerte de Rigoberto Torres García. A las 10 de la noche del domingo, el hombre transitaba por la carretera principal del bario Paseo Bolívar. Todo iba bien, hasta que decidió cruzar la carretera.

Fue entonces cuando un carro lo arrolló. Los gritos de los que estaban cerca no se hicieron esperar y varias personas intentaron socorrer a la víctima. Sin embargo, no había algo por hacer. Los golpes que sufrió le causaron la muerte en el acto. El cuerpo fue llevado a morgue de Medicina Legal. Los parientes de la víctima prefirieron no hablar.