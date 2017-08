Dos muertos y dos heridos dejan dos riñas

Rastros de sangre, intolerancia y dolor marcaron las calles de El Pozón y Olaya Herrera. En estos barrios, dos hombres fueron asesinados la noche del lunes festivo. Fueron atacados a balazos en medio de riñas aisladas.

Una de las víctimas fue Luis Enrique González Pautt, de 22 años y a quien llamaban ‘el Simpson’. El joven vivía en la calle Madre Gabriela del sector Nuevo Porvenir, en Olaya Herrera. Residía en casa de su madre, junto a su mujer y sus dos hijos, de uno y cuatro años.

Los suyos dicen que tenía problemas con unos jóvenes a los que llaman ‘los Patos’, que viven en El Porvenir, un sector contiguo. El lunes, a las 7 de la noche, Luis Enrique salió de su hogar y llegó a casa de su abuela Luz Inés Paulinares. “Llegó besándome y yo le dije que qué era lo que quería, que si quería plata. Me pidió cinco mil pesos, pero solo le di cuatro mil y entonces se fue al rato”, indicó Luz Inés.

Vecinos cuentan que a Luis, ‘los Patos’ le habrían advertido que no fuera a El Porvenir porque lo iban a matar, pero este hizo caso omiso a ello y llegó a un baile que se hacía en ese sector. A las 10:30 p. m., el baile acabó y pusieron un picó. “Luis estaba en la calle bailando, cuando llegaron ‘el Pato’ y sus amigos. ‘El Pato’ lo cogió por la espalda y le dijo ‘Simpson’. Y Luis no alcanzó a voltear cuando le dio un balazo en la espalda, que le salió por el pecho, y otro en la nuca que le salió por el cuello. Luego, se acercó al verlo en el piso y lo remató dándole un balazo en el abdomen, y lo mató”, explicó una familiar de González Pautt. Hasta ayer no se reportaban capturas por ese asesinato.

De otro lado, está el homicidio de Héctor Enrique Ramos Mendoza, quien tenía 20 años y trabajaba como operario en una empresa que transporta cilindros de gas propano. Sus familiares cuentan que vivía en Pablo Sexto II y hace cuatro años se mudó al sector Central de El Pozón. “Él era un muchacho trabajador. Se la pasaba de su casa al trabajo y no hablaba con nadie por allí. Por eso, varios muchachos de El Pozón le cogieron rabia”, contó un familiar del joven.

Respecto a su muerte hay dos versiones. Por un lado, la mujer de Héctor cuenta que en la tarde del lunes este se sentó junto a su casa y que varios jóvenes que le tenían rabia, que hacen parte de una pandilla llamada ‘Plan B’, pasaban frente a él y lo incitaban a pelear, pero Héctor no les prestaba atención.

En la noche del mismo día, el joven salió con su mujer a comprar empanadas. “Compramos las empanadas y cuando llegábamos a la casa, Héctor se encontró con su amigo Jaime Morelos Bolívar y se quedó junto a este en la tienda de la esquina. Yo seguí y casi enseguida a esa esquina llegaron ‘el Tabla’ y sus amigos, y atacaron a Héctor y a Jaime. A Jaime le dieron un balazo en la cabeza y a Héctor uno en el pecho y otro en un brazo. Yo sentí los disparos y me devolví. Encontré a Héctor en el piso y le iban a dar cuchilladas. Yo cogí un pico de botella y me puse junto a él para protegerlo y entonces lo dejaron quieto. Yo lloraba, empecé a pedir ayuda, pero nadie llegaba. Arrastré a Héctor casi hasta la carretera, hasta conseguida ayuda de un señor para llevarlo en una moto al CAP del barrio, pero ya estaba muerto”, relató la mujer del joven.

Sin embargo, la Policía tiene otra versión. La institución indicó que sería Héctor quien, presuntamente, portaba un revólver calibre 38 y que con este habría intentado causarle la muerte a Elvis Paternina Palacios. Sin embargo, no pudo y a quien sí habría herido fue a Jefferson Moreno González, quien recibió un balazo en una pierna.

La Policía dejó ver que al ver lo que pasaba, la comunidad despojó a Héctor del arma que tenía y con esta misma le dieron varios balazos. El arma fue recuperada por la Policía y tenía seis cartuchos percutidos. Ramos Mendoza deja una hija de 2 años y Jaime permanece grave en una clínica por el balazo que le dieron en la cabeza. Las autoridades investigan ese hecho para esclarecerlo.