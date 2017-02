Dos muertos y un herido dejan dos riñas

Una pelea familiar que terminó en una gresca de vecinos, que dejó a su paso sangre y muerte. Y una riña entre varias personas que tuvo como víctima a un inocente.

Esos fueron los sucesos que ocurrieron en los barrios República de Venezuela y Fredonia, en los que dos hombres terminaron muertos y un menor de 17 años resultó herido: todos fueron alcanzados por las balas.

Por un lado, está la historia de Nilson Zabaleta Castellón. Tenía 34 años y vivía en la manzana 18 del barrio República de Venezuela. El domingo en la noche estaba en una fiesta frente a su casa. Allí estuvo hasta la madrugada de ayer, cuando se armó una riña. A las 3:30 a. m., su tía Farides Zabaleta llegó al festejo. “Estaba en otra fiesta y llegué a República en un taxi. Me bajé y cuando el taxista iba saliendo del barrio, lo atracaron. Nilson supo eso y se molestó, pues me decía que no se podían permitir atracos en el barrio porque luego los taxistas no querían hacer carreras para acá. Estaba tomado y me golpeó, y ahí se metió mi sobrino Andrés -primo de Nilson, de 17 años- y empezaron a discutir”, relató Farides.

Esta misma explicó que el joven de 17 años partió una botella y que en ese momento el dueño de la fiesta intervino para apaciguar los ánimos. “Julio se metió a apartar y Andrés lo cortó con el pico de botella sin querer. En venganza, Julio buscó un arma y le dio un balazo en la pierna derecha a Andrés. Se armó la trifulca y luego Nilson se quedó frente a la casa junto a varios familiares. En ese momento regresó Julio con su hijo Jorge Iván. Jorge sacó un arma y le dio varios balazos a Nilson, no entendemos por qué”, dijo Farides.

Los heridos fueron socorridos por familiares y vecinos, quienes los llevaron al Hospital Universitario. Nilson murió mientras lo atendían, mientras que su primo Andrés está estable. El general Luis Poveda, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que tienen identificado al presunto agresor y que esperan las indagaciones de la Fiscalía para atraparlo.

Por otro lado, está la tragedia de Alfredo Tilve Acevedo, quien tenía 65 años. Sus familiares contaron que era pensionado de Colpuertos y que era un hombre colaborador y alegre. Deja ocho hijos.

Dicen que el domingo, el hombre mayor salió de su hogar, en Las Palmeras. Hizo una diligencia en el 20 de Julio y regresó. En la tarde volvió a partir y llegó a Fredonia, donde patrocinaba a un equipo de bate de tapita. A las 4 p. m., el hombre estaba en una terraza de la calle 4, en el mencionado barrio, cuando se armó una riña cerca. Hubo disparos y una bala perdida alcanzó a Alfredo. Le entró por el costado derecho del abdomen y le salió por la espalda, perforándole el hígado. Sus amigos lo llevaron a la Clínica Madre Bernarda, donde murió dos horas después. “No sabemos quién le disparó, hay varias versiones. La Policía revisa cámaras de seguridad de la zona”, indicó Richard Tilve, hijo de la víctima.