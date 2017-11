Dos taxistas heridos en atracos, en menos de 24 horas

Fue el jueves en la madrugada cuando le dieron tres cuchilladas a un taxista por oponerse a que lo atracaran. El hecho ocurrió en el sector Ciudadela La Paz del barrio El Pozón y ayer en la madrugada, menos de 24 horas después de ese hecho, otro taxista resultó herido en un hecho similar. La víctima de este nuevo acto de inseguridad es el taxista Álvaro Escobar Brito. El hombre, de 40 años, reside en el barrio El Pozón.

Su hermano José Escobar contó que Álvaro trabajaba ayer y a las 2 de la madrugada recogió a un hombre en el barrio Blas de Lezo. Este le dijo que le hiciera una carrera a El Carmelo. El sujeto abordó el vehículo de servicio público y todo iba bien, hasta que el delincuente sacó un arma de fuego y en una calle desolada y oscura de El Carmelo, le pidió al conductor que se detuviera.

Lo amenazó con el arma y le pidió al taxista que le entregara el dinero que llevaba. Álvaro le entregó la plata, pero el delincuente no quedó conforme. Bajó del vehículo, empezó a requisarlo y le quitó sus dos celulares. Siguió buscando dinero, pero no encontró más. El taxista indicó a sus familiares que el delincuente ya se iba, cuando el vehículo se “descolgó”. El delincuente creyó que el taxista lo iba a perseguir y por eso le disparó. El proyectil se incrustó en el lado derecho de la cadera del taxista, mientras que el atracador huyó. La víctima siguió conduciendo y llegó por sus medios a la Clínica Madre Bernarda, donde le confirmaron que la bala no le afectó órganos vitales. Le hacen exámenes para ver si se la extraen.