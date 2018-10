Eddy Jay denunció que su mujer lo acuchilló

Los veinte años de relación que Edson Gómez Palomino y Alcira Lucía Blanco Blanco, están comprometidos por una riña que protagonizaron el domingo en horas de la mañana en el barrio El Nazareno. El artista, conocido como Eddy Jay, resultó con una herida de arma blanca en su pierna derecha y cortes en la mano derecha y en la pierna izquierda.

Sentado en un sillón en la casa de su hermana, Edson dio su versión del hecho en el que resultó herido. “Eso fue a las 7 de la mañana del domingo, en una fiesta de una vecina. Ahí estaba con mi mujer y mi hija”, narró el cantante de salsa y champeta.

En la fiesta, según el afectado, todo estaba bien hasta que de un momento a otro, hubo un pequeño inconveniente en el que un joven que departía en el lugar comenzó a irrespetar a las mujeres, incluida la hija de Eddy Jay.

“En vista de que ese muchacho estaba fastidioso, yo le reclamé y él me respondió también todo grosero, por eso un vecino lo agarró y lo tiró al suelo. a partir de ahí, el muchacho se fue de la fiesta”, anotó.

Desde ese momento, todo fue festejo, sin embargo, fue el preámbulo para lo que ocurrió. “Ya cuando nos vamos para la casa a dormir, a eso de las 7 de la mañana, yo le hice un reclamo a mi hija, quien estaba tomada y ella me salió con altanerías. En ese momento medio discutimos y como seguía con sus groserías, le pegué una bofetada”, dijo Gómez.

Defendió a su hija

Este hecho provocó que, presuntamente, su mujer se abalanzara sobre él para pegarle junto a su hija.

“En ese momento que me estaban pegando, como yo estaba bastante tomado, las agarré a las dos y las tiré al suelo para evitar que siguieran pegándome”, siguió.

En ese momento, contó el hombre que la mujer fue a la cocina, agarró un cuchillo y supuestamente intentó herirlo en el pecho.

“Yo estaba en la terraza, pero cuando me doy cuenta que ella viene con el cuchillo a darme en el pecho, alcancé a agarrarlo pero me cortó en la mano. Luego la cogí y la tiré al piso evitando que me siguiera dando, pero que va, eso fue peor porque me enterró el cuchillo en la rodilla (derecha) y en la pantorrilla, además de cortarme en la pierna izquierda. En vista de eso, pues mi reacción fue pegarle, porque que te estén acuchillando no es nada normal”, apuntó Gómez.

Tras el caso, dijo el herido que por la pérdida de sangre, se desmayó y no recuerda más nada.

“Yo desperté en la clínica, porque la verdad no recuerdo más nada. Sin embargo, me dijeron algunos de los vecinos que cuando yo estaba tirado en el suelo, ella quiso volver a apuñalarme pero ellos lo impidieron”, explicó Eddy Jay.

Gómez Palomino fue trasladado de urgencias a la clínica Gestión Salud de San Fernando, donde le brindaron la atención necesaria y le suturaron las heridas.

“Me da mucha pena y vergüenza con la gente y el público, pero el trago lo conduce a uno a hacer cosas malas”, finalizó el cantante, quien aseguró que reiniciará su carrera musical.

