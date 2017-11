El accidente que acabó con una historia de amor

Fue el amor el que trajo a Cartagena a John Freddy Blanco Sarmiento. El hombre vivía en el corregimiento de Playón, jurisdicción de Marialabaja, y allí vivió casi toda su vida. Tenía 35 años y desde hace 5 venía a Cartagena a trabajar en una empresa en Mamonal, como cotero.

Y fue en La Heroica donde conoció a la mujer de la que se enamoró: Yulimar Pombo. Aquí empezó su idilio de amor y no fue impedimento el que ella tuviera cinco hijos, producto de una relación anterior.

Enamorado, John Freddy decidió venirse del todo a Cartagena, para vivir con Yulimar. Dicen que John “era buena gente” y un hombre trabajador. Acogió a los hijos de su pareja como suyos, y velaba por ellos. Y todo iba bien para él en Cartagena, donde vivía desde hace tres años, hasta que la muerte lo sorprendió. El lunes en la mañana, fue arrollado por un bus de Transcaribe en la avenida Pedro de Heredia.

La despedida

John Freddy no trabajaba el lunes festivo. Sin embargo, se despertó temprano porque tenía una diligencia por hacer. Le dio un beso a su mujer antes de salir y le dijo que lo esperara, que regresaría pronto para acompañarla a comprar algunas cosas. Pero en casa se quedaron esperándolo. El hombre salió en su bicicleta y cerca de las 9 de la mañana transitaba por la avenida Pedro de Heredia, junto a la glorieta de Bazurto.

En ese punto, se metió al carril del solobús y un bus de Transcaribe, que cubría la ruta X106 Variante, lo arrolló. Una versión dada por las autoridades deja ver que el ciclista, presuntamente, se habría volado un semáforo en rojo, sin notar que venía el bus. John se fue contra el vidrio frontal del vehículo. Sufrió una contusión severa en la cabeza y múltiples traumas. En una ambulancia lo llevaron a la Clínica Cartagena del Mar, donde entró inconsciente.

“Botaba sangre por los oídos y la boca. Querían operarlo, pero no pudieron porque tenía el cerebro muy inflamado y a las 5:30 de la tarde -del mismo lunes- murió. No puedo creer esto que ha pasado. Me dijo que iba a regresar por mí”, relató entre lágrimas la mujer del difunto.