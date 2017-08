“El agente encubierto es quien debería estar en la silla de los acusados”

“Quien debería estar en la silla de los acusados es el agente encubierto”. Esa fue una de las frases que se escucharon en la audiencia de Garantías que se retomó ayer, contra las siete personas, entre ellas dos fiscales, que presuntamente integrarían una red de corrupción al interior de la Fiscalía en Cartagena, que ofrecería beneficios a delincuentes procesados a cambio de dinero.

Y la frase la dijo el abogado de uno de los procesados, luego que la fiscal delegada que representa al ente acusador pidiera ayer mismo al juez que lleva el caso que cobijara con medida de detención intramural a todos los procesados. Sin embargo, luego fue el turno de que los abogados defensores expusieran sus planteamientos.

Y en lo que casi todos coincidieron, buscando tumbar los videos y audios realizados por un agente encubierto de la Fiscalía, es que, según ellos, este actuó fuera de los parámetros legales y que no se le hizo un control antes, durante y después de su actuación. Además, que se habría extralimitado y, según los abogados, habría sido un agente provocador de delito.

Respecto a esto, el abogado de Jorge Aguaslimpias, dragoniante del Inpec señalado de recibir dinero para hacer el traslado a una audiencia del procesado por narcotráfico Benjamín Herrera, señaló que este nunca recibió dinero por parte de la mujer de Benjamín, Juana Villalba, quien también es procesada. También expresó que Aguaslimpias no conoce al resto de supuestos miembros de la red de corrupción.

Dijo que fue el agente encubierto, quien se hizo pasar como abogado, quien contactó al miembro del Inpec y que lo provocó para que este, al parecer, recibiera dinero.

“No recibió dinero”

Otros de los que controvirtió los argumentos y elementos presentados por la Fiscalía fue el abogado de la fiscal procesada Silvia Angulo Ortiz. “No existe prueba de que se asoció con otros de los procesados para cometer delitos. No existe llamada o elemento que comprometa a Silvia, lo que hay es una acción del agente encubierto, que fue provocador”, indicó el abogado defensor de Silvia, quien hace pocos días presentó su renuncia en la Fiscalía junto a la también fiscal procesada María Bernarda Puentes.

El abogado también se refirió al preacuerdo que Silvia Angulo hizo con la defensa de Benjamín Herrera para que este obtuviera detención domiciliaria. El jurista señaló que, a pesar de que la Fiscalía indicó que este cumplía con los requisitos, sí habría estado en el marco de la legalidad.

También señaló en la audiencia que no hay elementos materiales que prueben que esta recibió dinero y que en ningún momento intentó obstruir la justicia. “Preguntó en la misma Fiscalía si había una investigación en contra de ella, pero eso no es ningún delito, estaba angustiada, no hizo ninguna propuesta deshonesta y tampoco propuso destruir pruebas”, aseveró su abogado defensor.

El abogado de Juana Villalba también intervino en la cita pública. Señaló que esta habría sido constreñida y que el agente encubierto de la Fiscalía se hizo pasar como abogado y habría provocado que esta diera dinero para ayudar en el proceso penal a su marido Benjamín. “No existe prueba de que haya entregado algún dinero a un funcionario, se lo dio fue al abogado, al agente encubierto. Mi clienta no representa un peligro para la sociedad”, advirtió el jurista al juez que lleva el caso.

“Le implantaron droga”

Quien también intervino fue el abogado de Yacira Obregón Taján, señalada de actuar como intermediaria en la red. Dijo que los elementos materiales recolectados por la Fiscalía serían ilegales porque a él como defensor no le permitieron tener acceso a los archivos donde constan las actuaciones del agente encubierto. “La prueba es ilícita porque no tuvimos acceso a la carpeta. Tampoco evidenciamos un concierto para delinquir porque solo fue un acto al que se refirió la Fiscalía”, expresó el defensor.

Respecto a Mauren Castro Taján quien, presuntamente, habría actuado como intermediaria en la red, su abogado señaló que ella no guardaba drogas en su casa e indicó que los 380 gramos de coca que encontraron en su residencia el día que la capturaron, habrían sido implantados. Aseguró que ella no estuvo dentro de la residencia cuando se hizo esa diligencia. “Mauren no entregó dinero a nadie, ni tampoco recibió. No hay ningún audio o video que pruebe eso que dice la Fiscalía”, sostuvo el abogado.

Ayer en la noche, en la audiencia de imposición de medida seguían interviniendo los abogados de José Zurique y de la Fiscal María Bernarda Puentes.