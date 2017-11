"El cuñado lo mató por una atarraya"

“No pensamos que lo iba a matar y menos por eso”, dijo Rosaura Barbosa, quien era la compañera sentimental de Alexander Altamar Espinosa, sentada en una silla plástica en la sala de su casa en el barrio Alto de la Cruz en el sector Abajo de Bayunca, donde comenzó a vivir desde ayer.

El martes, Alexander sostuvo una discusión con su cuñado, marido de su hermana, llamado John, porque este último decía que se le había robado una atarraya.

“Nosotros vivíamos allá en la misma casa, pero de un momento a otro John salió peleando con el nene (Alexander) por lo de la atarraya e insinuando que él se la había robado y pensamos que la cosa había quedado ahí, pero no. En la tarde nos llamaron a avisar lo que había pasado”, dijo la mujer.

Alexander, de 32 años, murió al recibir una puñalada en el tórax que lo dejó sin vida en el acto. Todo ocurrió a las 2:15 de la tarde del martes en la calle La Ceiba de Pontezuela.

Llegó gritando

Según sus familiares, John llegó a las 7 a. m. del martes a la casa y comenzó a gritar preguntando por su atarraya y al ver a Alexander lo señaló de habérsela robado.

“El Nene le dijo que no, que él no tenía eso y que si querían fueran donde el Chamo, un muchacho al que se la había dado”, comentó Rosaura. Pero, al parecer, John le dijo que no y como su mujer, hermana de Alexander se metió en la discusión, el presunto agresor habría intentado pegarle.

“Shirly se metió y John la cogió para pegarle. Eso a Alexander no le gustó y se metió y la jaló. Creímos que la cosa había quedado ahí”, explicó la viuda.

Según la narración de estas mujeres, ellas decidieron irse a Bayunca a comprar platanitos (banano) y dejaron a Alexander acostado mientras que John salió.

Lo mandó buscar

Todo indica que cuando Alexander disfrutaba de un descanso acompañado del último de sus 4 hijos, llegó un sobrino de John a despertarlo.

“John que te espera donde su mamá para resolver lo de la atarraya”, fue la frase que, al parecer, le dijo el niño al hoy fallecido y este se levantó y salió al encuentro de su cuñado.

Vecinos de la calle La Ceiba narraron que escucharon varios gritos dentro de la vivienda donde se encontraban los dos hombres y al salir vieron cuando, supuestamente, Jhon amagaba con un cuchillo a Alexander.

“Nos dicen que le tiró 3 veces, pero las dos primeras el Nene las esquivó y en la última, se resbaló, cayó y recibió la puñalada en el tórax”, dijo con tristeza Rosaura.