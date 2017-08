El ladrón que se subió a un palo de mango y por poco es linchado

"Cójanlo, cójanlo...", gritaban varios vecinos y motociclistas, pasadas las 11:40 de la mañana, mientras perseguían a un hombre moreno alto que, supuestamente, minutos antes había robado las pertenencias a una mujer que caminaba por la manzana 25 del Plan 500A del barrio El Socorro, al sur de Cartagena.

El presunto ladrón, que vestía camiseta negra, jeans y 'chanclas', logró entrar a una casa, subirse por un palo de mango y pasar a la vivienda de al lado para evitar que la comunidad enardecida lo linchara.

"Yo iba para la tienda y cuando voy a salir que estoy en toda la reja, me doy cuenta que viene el hombre corriendo buscando donde meterse y me dijo: "ábreme que me van a matar", yo salí corriendo a cerrar la puerta pero no pude y se metió, subió por el palo y se pasó por el techo a la casa de al lado. Lo venían correteando desde la otra manzana", relató una mujer que reside en el inmueble donde el ladrón se metió para evadir que lo golpearan.

Decenas de personas, unas curiosas y otras con palos en las manos que querían hacer justicia por su propia cuenta, se agolparon a las afueras de la casa a la espera de que el hombre saliera.

Siete uniformados de la Policía Metropolitana llegaron en una moto y una patrulla al sitio, para controlar la situación. El hombre escondido en la casa, que en ese momento no estaba ocupada por sus dueños, se pasó por los techos hacia un apartamento, haciendo que la turba corriera a la otra cuadra donde él estaba.

La comunidad afuera gritaba "sáquenlo, sáquenlo", mientras los policías trataban de apaciguar los ánimos y entraban y salían del inmueble. Hacia las 12:15 de la tarde aproximadamente abandonaron el lugar; al presunto delincuente lo sacaron por una de las casas la cuadra donde inicialmente se había refugiado, sin que nadie se percatara del hecho.

"Uno de los policías me hizo seña de que no dijera nada", contó un de los operarios de Promoambiental del Caribe (Pacaribe) que estaba en la zona y se percató de que al hombre se lo llevaron.

De la mujer que le hurtaron sus pertenencias no se conocieron mayores detalles. Solo se supo que no tenía la intención de instaurar la denuncia.