En video: el último concierto de Martín Elías

Un suéter playero, con palmeras estampadas y de tonos pasteles, un pantalón blanco y tenis, muy fresco y juvenil. Así lució Martín Elías en su última presentación en la madrugada de este Viernes Santo 14 de abril en Coveñas, Sucre.

Emocionado y a viva voz cantó "La suerte está echada", uno de los mejores éxitos musicales de su padre Diomedez Díaz, mientras el público coreaba también cada estrofa.

Como si fuera un presagio de lo que iba a suceder, el artista verseó "A mi me duele papá porque se fue de mi lado, no me voy a preocupa' porque allá nos encontramos". Luego, fue despedido por sus seguidores con rosas rojas.

A las 6 de la mañana, se dice, terminó su presentación y partió de Coveñas en su camioneta, en la que viajaba con un asistente y el conductor. Su acordeonero Rolando Ochoa se movilizaba en otro vehículo y la agrupación musical en un bus de servicio privado.

En el camino a Valledupar, la muerte lo sorprendió. Al tratar de esquivar una motocicleta, el conductor no pudo controlar el vehículo debido al exceso de velocidad que, supuestamente, llevaba. Mal herido el cantante y quienes lo acompañaban, fueron trasladados a la ESE de San Onofre y posteriormente remitidos a la Clínica Santa María de Sincelejo, donde falleció debido a múltiples traumas en el cráneo, tórax, abdomen y extremidades.

Del estado de salud de sus acompañantes, solo se conoce que están fuera de peligro y continuan internados en el mencionado centro asistencial de la capital sucreña.

Entre tanto, Colombia entera llora la partida de Martín Elías y como nunca corean canciones como "Cancelada de mi vida", "10 razones para amarte", "Ábrete" y otros éxitos que lo harán por siempre inmortal.