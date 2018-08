El vulgar saludo de "La Madame" a periodistas antes de ingresar a la audiencia

Hacia las 8:00 de la mañana de este jueves, Liliana del Carmen Campos Puello, conocida popularmente con el alias de ‘La Madame’, descendió de una patrulla de la Policía Nacional, frente al Centro de Servicios Judiciales en la plaza Benkos Biohó, en el Centro, para enfrentar la audiencia de imputación de cargos.

Campos Puello es señalada de ser la proxeneta más grande de Cartagena y se espera que la jueza Segunda Penal Municipal decida si queda libre, o si la cobija con detención domiciliaria o carcelaria.

Cabe recordar que el lunes empezó la audiencia de Garantías, en la que la jueza declaró legal su captura y la Fiscalía le imputó los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción de la prostitución.

El fiscal delegado Mario Gómez explicó en rueda de prensa que a la mujer la procesan por casos relacionados con mujeres mayores de edad, y no con menores. Precisó que la investigación sigue en desarrollo para determinar si hay menores relacionadas con las acciones de ‘la Madame’.

Mientras la mujer es procesada, ayer recorrió las redes sociales una foto en la que aparece en una celda de paso, mientras esperaba ser presentada en audiencia. Así mismo, un video tomado en ese lugar. En este se le escucha gritar, como discutiendo con alguien. Y dice lo siguiente: “Yo no me voy a perjudicar por nadie, yo vine sola y sola me voy. Quien tenga que comprobar aquí... que se haga responsable. Yo no voy a pagar por nadie”.

Lea:(“Yo no me voy a perjudicar por nadie”: alias ‘La Madame’)