"Ella me tiró primero": mujer señalada de agredir a médica en El Pozón

Ni la capturaron en flagrancia, ni se robó un celular, ni ella comenzó. Mary Luz Vergara se defiende de las acusaciones por atacar a una médica el pasado 24 de julio, diciendo que se trató de una pelea, que empezó la médica que ahora la acusa. Esta es su versión.

Sin luz ni atención

Los hechos que aún son materia de investigación se dieron el lunes pasado en el CAP de El Pozón, adonde Mary Luz y sus familiares llevaron a su padre por síntomas de infarto. Estaban ahí desde las 2 de la tarde y seguían esperando una ambulancia que pudiera trasladarlo a una clínica cuando a las 9:30 se fue la energía.

“Como mi papá estaba conectado a unos aparatos, mi hija, mi hermana y yo entrábamos cada rato para echarle fresquito y salíamos. En una de mis entradas, había en la recepción una muchacha que estaba como privándose, vomitaba y nadie la atendía, así que pregunté dónde estaba la enfermera o alguien que pudiera atenderla”, dice Mary Luz, agregando que una mujer que estaba hospitalizada le señaló el sitio donde estaban las enfermeras y le recalcó que debían estar chateando.

“A mí me indignó eso y con el celular de la señora que me dijo, fui a tomarles fotos. Estaban una enfermera y una doctora, que se quitó cuando le tomé a la enfermera y se me vino encima”.

La doctora era Yulitza del Carmen Valdés, con quien, dice Mary Luz, empezó a pelear cuerpo a cuerpo. La médica -prosigue- la agredió con el mismo celular que le quitó y también con el foco de mano que portaba.

“Ahora no se me ve, porque estuve presa y no pude tomarme fotos, pero aquí en la frente tenía un morado bien grande de los golpes que ella me dio”.

En el primer reporte que se conoció del caso se dijo que Yulitza no pudo defenderse y que quedó con traumas en el rostro, la cabeza, los brazos y las piernas; Mary Luz dice que a quien agredieron en grupo fue a ella, pues también le pegaron una enfermera y la vigilante.

“Mi hija no tiene que ver”

Dice Mary Luz que en medio de la confrontación y al ver que le estaban pegando, su hermana agarró a la vigilante, mientras que otro empleado del CAP intentó pegarle a su hija para que ella soltara a Yulitza.

“Ahí nos apartaron y yo me fui para mi casa. A las 10 de la noche fui hacia el CAI porque me avisaron que se habían llevado a mis hijos para allá”, dice la mujer, que hoy enfrenta cargos por lesiones personales y daño en bien ajeno.

Su padre, que estaba hospitalizado por síntomas de infarto, fue informado esa misma noche de lo sucedido, producto de ello se alteró y tuvo que ser trasladado de emergencia a la Clínica Madre Bernarda, donde el día de la entrevista se recuperaba de un preinfarto.

“No la robé ni la estoy amenazando”

Yo vine aquí porque quiero limpiar mi nombre, ella dice que pide traslado porque la estamos amenazando y eso no es verdad. También dijo que yo le robé el celular, cuando fue ella quien me quitó el teléfono con el que estaba tomando las fotos. Mi intención nunca fue atacarla, ella tiró primero y yo me defendí. Fue una pelea entre dos mujeres”, aclaró Mary Luz, en las instalaciones de El Universal en Pie del Cerro.