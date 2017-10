Embarazada denuncia que hombre le mostró sus partes íntimas y la agredió

Indignada y con mucho dolor por las contusiones que sufrió en una agresión está una mujer de 22 años, quien tiene dos meses y medio de embarazo. La joven asevera que el viernes de la semana pasada, un hombre, en plena vía pública, le mostró sus genitales y luego le dio una golpiza. El hecho se conoció luego del escándalo que suscitó en la ciudad, la foto de un turista que se desnudó y subió a la escultura de “La Gorda Gertrudis”, del maestro Fernando Botero.

Respecto al caso de la embarazada agredida, esta dijo que el día del hecho estaba en un edificio en El Laguito, en el que funciona la oficina de la empresa de turismo para la que trabaja.

“Estaba en la oficina y mi jefa había hablado con el administrador del edificio para evitar que vehículos se quedaran parqueados frente al edificio y quitaran visibilidad a la fachada. Había un carro parqueado al frente y me pidieron que le dijera al vigilante que hablara con el dueño para que este lo parqueara en otro sitio”, indicó la joven. Explicó que hablaba con el vigilante sobre lo que le habían pedido y que en ese momento el dueño del carro escuchó la charla. Eso le molestó al hombre, quien de inmediato empezó a increparla y luego la habría insultado.

“Estaba muy molesto. Empezó a decir que no iba a mover el carro, que yo era una sapa y que él era dueño de dos apartamentos en ese edifico y no iba a mover el carro. Empezó a decirme palabras soeces y eso me molestó y también le contesté. Entonces, ahí frente al edificio, se sacó sus partes íntimas y me las mostró. Seguía insultándome y yo le respondía. Entonces se acercó a mí, me cogió por el cuello y me apretó. Me lanzó al piso y me dio golpes”, relató la afectada.

Esta dice que obreros de una construcción cercana fueron en su ayuda y evitaron que la siguieran agrediendo. “Llamaron a la Policía, pero el hombre se marchó y se llevó el carro. Ya lo denuncié en la Fiscalía”, concluyó la víctima. Por fortuna, la criatura que lleva en el vientre no salió afectada.