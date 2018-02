En Barranco de Loba ya se habla de un pirómano, anoche hubo el cuarto incendio

Los gritos, el desespero y el pánico generalizado eran los elementos bases del caos que se registró anoche jueves en el sector La Chicharra del municipio de Barranco de Loba cuando una vivienda comenzó a arder y las llamas amenazaban con propagarse a los inmuebles vecinos.

Los residentes de la zona salieron en masa a socorrer la situación y con valdes de arena y agua lograron apagar el incendio y evitar que más casas resultaran afectadas, sin embargo el inmueble quemado quedó reducido a cenizas.

Al tiempo, otro grupo de gente perseguía a un hombre al que presuntamente vieron lanzar un elemento que inició el fuego. Con machetes y palos en mano, varios residentes de la Chicharra se internaron en el monte en busca del sujeto, pero nunca lo encontraron.

Tras la situación registrada anoche, la hipótesis de que en Barranco de Loba ha y un pirómano se ha propagado por el pueblo rapidamente. Quienes la sostienen afirman que no es posible que se hayan presentado cuatro conflagraciones en una misma semana sin que haya manos responsables en esto.

"La gente está pidiéndole a las autoriadades que investiguen si hay relación entre los cuatro hechos o si corresponden a situaciones aisladas. Todos en el sector estamos muy preocupados porque no podemos dormir tranquilos pensando que en cualquier momento alguien nos incendia la casa. Afortunadamente hasta ahora no se ha habido ni un herido y esperamos que las autoridades no esperen que haya pérdidas humanas para comenzar a investigar", demandó Javier Ruiz, uno de los moradores.

El primer incendio se presentó el martes en la noche en una vivienda donde funciona una fábrica de bloques y el segundo ocurrió el miércoles en la mañana en la vivienda de una de las mujeres que trabajaba en la fábrica. El tercero sucedió ese mismo miércoles en la noche y el cuarto anoche jueves.

Según la comunidad, uno de los puntos preocupantes de la situación es que en Barranco de Loba no hay cuerpo de bomberos.

La Chicharra, donde se han registrado las conflagraciones, es un sector empobrecido y de invasión en el municipio, donde la mayoría de casas son de palma.